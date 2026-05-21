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Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 21 de mayo

Conoce cuáles son los números mágicos que el universo le envía a cada signo del zodíaco para que prueben su suerte en la lotería y otros juegos de azar

Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 21 de mayo
Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 21 de mayo|Pexels: Patricia Bozan

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La energía de hoy jueves 21 de mayo nos revela cuáles son los signos del zodíaco que tendrán buena suerte a través de sus números mágicos, además del mensaje especial del universo que deben seguir.

Durante esta jornada, la Luna transita por Aries, lo que inyecta una dosis de valentía y rapidez en todas nuestras acciones. Es un día para tomar la iniciativa y resolver lo que sea posible.

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Los números de la suerte para tu signo hoy jueves 21 de mayo

  • Aries

Con la Luna en tu signo, tu carisma es magnético; usa esa energía para liderar un proyecto que sientes estancado.

Números de la suerte: 09, 21 y 45.

  • Tauro

El universo te pide descanso. Antes de actuar, escucha tu voz interior; ahí reside la respuesta que buscas.

Números de la suerte: 05, 18 y 32.

  • Géminis

Tu red social es tu mayor activo hoy. Un comentario casual puede convertirse en una gran oportunidad.

Números de la suerte: 14, 27 y 51.

  • Cáncer

Es momento de hacerte notar en el trabajo, tu esfuerzo silencioso recibirá reconocimiento.

Números de la suerte: 03, 22 y 39.

Los números de la suerte de cada signo para ganar la lotería
Los números de la suerte de cada signo para ganar la lotería|Pexels: Pavel Danilyuk

  • Leo

Expande tus horizontes; si estabas pensando en estudiar algo nuevo o planear un viaje, hoy es el día para crearlo.

Números de la suerte: 07, 19 y 60.

  • Virgo

Suelta lo que ya no te sirve. El universo vacía tus manos hoy para poder llenarlas con algo mucho mejor.

Números de la suerte: 12, 31 y 48.

  • Libra

El enfoque está en tus relaciones. Una conversación honesta fortalecerá un vínculo debilitado.

Números de la suerte: 02, 16 y 55.

  • Escorpio

Pequeños cambios en tu rutina traerán grandes beneficios a tu salud; organiza tu espacio para tener claridad mental.

Números de la suerte: 08, 25 y 41.

Algunos signos del zodíaco encontrarán bendiciones financieras esta temporada
Algunos signos del zodíaco encontrarán bendiciones financieras esta temporada|Pexels: www.kaboompics.com

  • Sagitario

Disfruta del hoy, es un buen día para el romance y la autoexpresión. Tu alegría te abrirá puertas.

Números de la suerte: 11, 33 y 44.

  • Capricornio

Sanar las raíces es prioridad. Dedica tiempo a tu hogar o a resolver un asunto pendiente.

Números de la suerte: 01, 20 y 37.

  • Acuario

Tu mente vuela a mil por hora. Anota todas tus ideas; una de ellas tiene potencial de atraer riqueza.

Números de la suerte: 06, 15 y 29.

  • Piscis

Valora tu talento. El universo te recuerda que mereces abundancia, pero debes creer en ti.

Números de la suerte: 10, 24 y 53.

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