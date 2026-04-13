Las 6 plantas de interior grandes que son ideales para decorar la habitación

Cuando tenemos una recámara de gran tamaño, es una gran oportunidad para incorporar plantas de interior grandes, un elemento que, además de aportar vida, le dará un aspecto espectacular, siendo una buena opción al decorar la habitación.

La Resolana | Capiólogo, invitados de lujo y mucha risa con el Capi Pérez hoy domingo 12 de abril de 2026

Si no sabes qué ejemplares usar, hoy es tu día de suerte, porque te vamos a detallar cuáles son los ejemplares ideales que debes adquirir, alternativas que te van a encantar.

¿Qué plantas de interior debemos tener?

En el mundo de la jardinería hay una amplia variedad de opciones que podemos seleccionar, pero solamente algunas se destacan por ser ejemplares ideales para decorar la habitación. Por eso Gemini recomienda considerar las siguientes plantas de interior grandes:

Ficus lyrata: Sus hojas grandes y brillantes la convierten en la preferida. No olvides darle luz indirecta abundante y riégala constantemente para que se mantenga en perfectas condiciones.

Monstera deliciosa: La forma de sus hojas hará que no pase inadvertida; se recomienda regar dos veces a la semana, y hay que abonar cada 15 días desde la primavera hasta el verano.

Strelitzia nicolai: Es una planta tropical que requiere un espacio con luz indirecta, y debemos regar en el momento en que la tierra se haya secado, se destaca por el enorme tamaño de sus hojas.

Dracaena fragrans: Llamativa por el aspecto de su tronco desnudo, hay que regar moderadamente, además de pulverizar agua para que se sienta en su hogar.

Sansevieria Laurentii: Planta resistente y de mantenimiento sencillo; hay que dejar que la tierra se seque para poder regar, además de poder colocarla en un lugar con luz directa o indirecta.

Kentia: Tiene cuidados sencillos, ideales para los principiantes; igualmente, debemos regar cuando la capa superior se haya secado.

¿Qué considerar al momento de adquirir una planta?

Aunque todas las plantas de interior grandes que te recomendamos son buenas opciones al momento de decorar la habitación, es importante que, antes de que las compres, consideres los cuidados que necesitan y el tiempo que vas a disponer para ellas.

También, debes considerar cuál es tu experiencia en el cuidado de las plantas. Al no tomar en cuenta las dos recomendaciones, nos arriesgamos a que al poco tiempo se mueran y tengamos que desecharlas.