Las 6 plantas de interior pequeñas que son ideales para decorar la habitación

Las plantas de interior pequeñas son una gran alternativa para decorar la habitación, debido a que su tamaño compacto nos puede ayudar a darle un toque de color a ciertas recámaras. Considerando las características de los dormitorios, es importante escoger buenas opciones.

Por eso, te detallaremos 6 alternativas para decorar, que se destacan por ser ideales para usar en el diseño de interiores, ejemplares que querrás tener en todo tu hogar por su aspecto y dimensiones.

¿Qué plantas de interior hay en la habitación?

Al decorar la habitación de pocas dimensiones, es fundamental optar por aplicar pocos elementos o que no sean muy grandes, ya que pueden darnos un efecto saturado visualmente, el cual es poco favorecedor. Para lograr una gran sintonía, se recomienda usar plantas de interior pequeñas, las cuales son ideales por sus tamaños; considera usar las siguientes opciones:

Fitonia : Tiene hojas de un verde muy intenso y llamativo, destacada por ser un ejemplar ornamental de gran aspecto. Requiere de un sustrato húmedo constantemente y una habitación brillante.

: Tiene hojas de un verde muy intenso y llamativo, destacada por ser un ejemplar ornamental de gran aspecto. Requiere de un sustrato húmedo constantemente y una habitación brillante. Peperomia : Planta tropical que se destaca por su resistencia; requiere de luz indirecta y debe regarse una vez que la tierra se seque para evitar que se ahogue.

: Planta tropical que se destaca por su resistencia; requiere de luz indirecta y debe regarse una vez que la tierra se seque para evitar que se ahogue. Violeta africana : Resalta por las hermosas flores que otorga; es importante que su riego sea por inmersión, evitando que sus flores se mojen.

: Resalta por las hermosas flores que otorga; es importante que su riego sea por inmersión, evitando que sus flores se mojen. Sansevieria : Opta por su versión pequeña, otra gran alternativa que es resistente; debido a que se riega aproximadamente, hay que hacerlo cada 15 días.

: Opta por su versión pequeña, otra gran alternativa que es resistente; debido a que se riega aproximadamente, hay que hacerlo cada 15 días. Pothos : Otro gran ejemplar para quienes buscan alternativas resistentes, ya que necesita riego cuando se seca la tierra; evitarás que se pudran sus raíces por el exceso de agua.

: Otro gran ejemplar para quienes buscan alternativas resistentes, ya que necesita riego cuando se seca la tierra; evitarás que se pudran sus raíces por el exceso de agua. Tillandsia: También conocidas como clavel de aire, es fundamental hidratarlas con un pulverizador, debido a que necesitan un buen grado de humedad en el ambiente.

@casayjardindeco Tips para cuidar el abrecaminos o fitonia. 1. Riega día de por medio o 3 veces por semana con aproximadamente 300 ml u vaso mediano de agua. Evita encharcarla pero aporta la humedad necesaria para que ella no se desmaye. 2. Que se desmaye con mucha frecuencia o muchas veces puede hacer que se traumatice y dañe gravemente. 3. No la dejes en sol directo pero si buena luz natural. Un sol muy directo puede dañar o quemar sus hojas. 4. Abonala esto ayudara al crecimiento de nuevas hojas. Cuéntanos sobre que planta te gustaría que habláramos ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

¿Qué debemos considerar al seleccionar una planta?

Aunque las plantas de interior pequeñas que te explicamos son ideales, es importante que consideres algunos aspectos al momento de seleccionar el ejemplar para decorar la habitación.

Siempre considera el estilo que deseas darle a tu habitación, la luz que entra para que puedan sobrevivir, si tienes mascotas que sean de morder objetos y el tiempo disponible que tienes para sus cuidados; de esta manera seleccionarás ejemplares adecuados para ti.