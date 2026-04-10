Estas son las mejores plantas para lugares oscuros

Las plantas por lo general necesitan constantemente de la luz solar para poder crecer, pero esto se dificulta cuando tenemos lugares donde este requerimiento es escaso. Esta no es una dificultad a la hora de tener algunas especies en estos sitios.

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Hay plantas que pueden sobrevivir sin mucha luz natural, generalmente son las especies que se dan en zonas tropicales o selvas donde la altura de los árboles no permite un paso considerable del sol.

Es por esto que te vamos a contar sobre las especies que si puedes tener en lugares oscuros ya que necesitan poca luz y crecerán de la mejor manera.

¿Cuáles son las plantas para lugares oscuros?

Sansevieria o lengua de suegra

Aquí tenemos una planta que se caracteriza por sus hojas largas, rígidas y verticales. Es una de las más utilizadas en la decoración moderna ya que es muy resistente. Puede sobrevivir con poca luz, tolera períodos de sequía y requiere pocos cuidados.

Lo ideal es colocar la lengua de suegra en la habitación.|(ESPECIAL/Canva)

Zamioculca

Aquí tenemos la favorita de las oficinas y departamentos con poca luz. Tiene hojas brillantes y gruesas que almacenan agua, lo que le permite resistir largos períodos sin riego. Además, crece sin problemas en ambientes interiores con iluminación limitada.

Poto o potus

La planta en cuestión es colgante y se adapta a diferentes condiciones de luz. Crece muy rápido en ambientes luminosos, también puede mantenerse en espacios más oscuros. Sus tallos largos y flexibles permiten colocarlo en estantes o macetas colgantes

Esta es una gran opción.

Aglaonema

Esta especie contiene hojas grandes con patrones verdes, plateados o rojizos. Se adapta muy bien a interiores con poca iluminación y suele utilizarse en oficinas o salas donde la luz natural es limitada.

Helecho de interior

El helecho se caracteriza por dar una estética fresca y natural gracias a sus hojas delicadas y abundantes. Muchas variedades de helechos prosperan en ambientes con luz indirecta y humedad moderada, por lo que funcionan bien en baños o habitaciones con poca luz.