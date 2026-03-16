3 plantas efectivas para aliviar la menopausia y los síntomas hormonales

La vida de las mujeres está fuertemente marcada por ciertas etapas biológicas que no solo pueden causarles cambios en su cuerpo sino que también pueden ocasionar síntomas que las aquejan. La menopausia es una de estas etapas y los síntomas hormonales una de sus consecuencias.

Benditas Mujeres: ¿Las mujeres saben desde el primer momento si habrá algo más?

Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), se han podido analizar diferentes fuentes de datos para conocer sobre la menopausia y también para saber que existen plantas muy beneficiosas para esta etapa de vida.

La menopausia y sus síntomas

La menopausia es el momento de la vida de una mujer en el que sus periodos (menstruación) cesan, sintetiza la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos). En la mayoría de los casos, se trata de un cambio corporal normal y natural que ocurre entre los 45 y 55 años de edad, añade.

#sintomas #menopausiasaludable #TuFarmacéuticoInforma ♬ Piano music(806606) - Draganov89 @farmaceuticos La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres que marca el fin de los periodos menstruales. Suele producirse entre los 45 y 55 años y se confirma tras 12 meses consecutivos sin menstruación. Su causa principal es la disminución progresiva de los niveles de estrógenos y progesterona, lo que provoca una serie de cambios a nivel fisiológico. Entre los síntomas más frecuentes y conocidos destacan los sofocos, que son episodios de calor súbito acompañados de sudoración y enrojecimiento de la piel. También son comunes los trastornos del sueño, la fatiga, los cambios de humor, la disminución del deseo sexual o la sequedad vaginal, que puede causar molestias en las relaciones sexuales. Los estrógenos también favorecen la densidad mineral ósea, por lo que su disminución a partir de la menopausia incrementa el riesgo de osteoporosis y de fracturas de huesos. La intensidad y la duración de los síntomas varían mucho entre mujeres, pero identificar estos síntomas es el primer paso para adoptar medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida durante esta etapa. #Menopausia

Por su parte, el Instituto Mayo Clinic hace hincapié en los síntomas físicos como los sofocos, y también en los síntomas emocionales que pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar al estado de ánimo. Sus expertos remarcan que existen muchos tratamientos, desde cambios en el estilo de vida hasta terapia hormonal.

¿Plantas para aliviar la menopausia?

Conociendo a cerca de los síntomas por los cuales las mujeres pueden pasar durante la menopausia, el Instituto Mayo Clinic aconseja siempre la consulta con un especialista para adecuar un tratamiento ya que este depende de factores como la gravedad de los síntomas, la salud general de la paciente y sus preferencias.

Es en este punto que Gemini, Inteligencia Artificial desarrollada por Google, precisa que el manejo de los síntomas hormonales y la menopausia a través de la herbolaria se basa principalmente en plantas que contienen fitoestrógenos o compuestos que ayudan a regular el sistema nervioso.

Esta tecnología hace referencia al uso de plantas medicinales para su tratamiento y es por eso que ofrece las tres opciones más estudiadas por su efectividad:

Cimicifuga (Cimicifuga racemosa): Es probablemente la planta más reconocida para tratar los síntomas de la menopausia. Actúa directamente sobre los receptores del hipotálamo para ayudar a regular la temperatura corporal.



Ideal para: Reducir la intensidad y frecuencia de los sofocos (bochornos) y la sudoración nocturna.

Dato extra: También se utiliza para aliviar la irritabilidad y las alteraciones del sueño asociadas al cambio hormonal.

Salvia (Salvia officinalis): Aunque es común en la cocina, sus propiedades medicinales son potentes, especialmente por su capacidad para frenar la transpiración excesiva.



Ideal para: Controlar los sudores repentinos. Sus aceites esenciales y flavonoides ayudan a estabilizar la respuesta térmica del cuerpo.

Cómo se usa: Generalmente se toma en infusión fría o tibia para potenciar su efecto antisudorífico.

Trébol Rojo (Trifolium pratense): Esta planta es una de las fuentes más ricas en isoflavonas, un tipo de fitoestrógeno que imita de forma suave la función de los estrógenos que el cuerpo deja de producir.

