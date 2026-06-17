Cuáles son las plantas resistentes para colocar en balcones con sol

En el verano tener a salvo las plantas puede ser todo un desafío ya que las olas de calor y el sol directo pueden matarlas. Tu balcón se puede ver más apagado debido a que si tiene mucha presencia solar pues no es compatible con estos seres vivos.

Las señales de que tus plantas están sufriendo el calor son: hojas quemadas, flores que se marchitan rápido y un aspecto apagado. Sin embargo, hay especies que agradecen la presencia del sol.

¿Cuáles son las plantas resistentes?

Lavanda

Esta es una especie muy recomendada para terrazas y balcones soleados. Resisten al calor y la sequía por lo que es ideal para estar al sol. Tiene un aroma característico que brinda una sensación de frescura. No necesita riego constante y su mantenimiento es sencillo.

Lavanda|Pexels

Geranios

Otra opción son los geranios que son resistentes y con una floración prolongada que aguanta días. Con un poco de agua y exposición al sol hace que mantenga su color todo el verano. No necesita de grandes cuidados y tiene una presencia decorativa.

Buganvilla

Esta planta tiene un importante impacto visual. Tiene la capacidad de cubrir muros o barandillas con un hermoso color fucsia al violeta, pasando por blancos intensos. Es muy resistente al calor extremo.

Fuente: Canva

Romero

Esta es una especie muy práctica y estética. Es resistente al sol, no necesita mucho riego y se adapta fácilmente. El plus que presenta es que puede ser utilizado en la cocina. Tiene un aroma intenso que brinda personalidad.

Suculentas y cactus

Por último, tenemos a las suculentas y cactus que son de decoración minimalista. Esta especie tiene la posibilidad de almacenar agua por lo que sobreviven a los riegos espaciados y soportan temperaturas altas.