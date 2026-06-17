Para qué sirve la infusión de canela: Regula tu azúcar y activa tu cuerpo

Las infusiones de hierbas forman parte del consumo diario de muchas personas y también son muy utilizadas para aliviar diversas dolencias, aumentar la energía, relajarse o en algunos casos, incluso para perder peso, sintetiza un informe de Clínica Las Condesas (Chile).

“Las infusiones son una bebida obtenida de las hojas secas, flores, raíces o cortezas de las plantas en agua caliente o hirviendo como es el caso de la menta, el jengibre o la manzanilla, entre otras”, explicó la nutricionista Margarita del Favero. De esta manera, queda en evidencia el alto consumo de las infusiones y su uso, de generación en generación, para el cuidado de la salud de forma natural.

Propiedades de la canela

Entre los productos que la naturaleza nos ofrece y que son ampliamente utilizados en gastronomía y para proteger la salud, se encuentra la canela. Se trata de una especia procedente del sur de la India y Sri Lanka, aunque en la actualidad se cultiva también en Indonesia, Vietnam, China, Brasil, Madagascar y Zanzíbar, según la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Desde esta entidad precisan que la canela se sitúa entre los primeros superalimentos de la historia de la Humanidad. En este marco, señala que esta especie es rica en hierro y calcio, mientras quela nutricionista Laura García advierte que ofrece beneficios entre los que se destaca su actividad antimicrobiana y antiparasitaria, reducción de glucosa en sangre, presión arterial, colesterol sérico y propiedades antioxidantes con alto contenido en compuestos fenólicos.

¿Infusión de canela?

Diversas fuentes de información coinciden en que la canela en infusión es una de las bebidas naturales más populares, valorada tanto por su reconfortante sabor como por sus múltiples propiedades para el organismo. Es por ello que, si estás buscando una forma natural de complementar tu bienestar diario, a continuación se detalla cómo debes prepararla para aprovechar sus propiedades:

