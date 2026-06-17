9 ideas de qué hacer con los bloques de juguete: figuras divertidas y fáciles

Cuando se trata de actividades dinámicas para que los niños pongan en práctica su imaginación y refuercen sus habilidades motrices, los bloques de juguete son una gran alternativa de entretenimiento. Esto gracias a que según un artículo de Science Direct, se trata de herramientas que fomentan la creatividad y desarrollan la lógica espacial, además de que las opciones de figuras son infinitas y la diversión nunca se termina.

¿Qué figuras se pueden hacer con los bloques de colores? 9 ideas que quedan muy bien con este juguete