9 ideas de qué hacer con los bloques de juguete: figuras divertidas y fáciles
Los bloques de plástico son excelente opción para que los niños echen a volar su imaginación y pasen horas de diversión sin estar pegados a la pantalla.
Cuando se trata de actividades dinámicas para que los niños pongan en práctica su imaginación y refuercen sus habilidades motrices, los bloques de juguete son una gran alternativa de entretenimiento. Esto gracias a que según un artículo de Science Direct, se trata de herramientas que fomentan la creatividad y desarrollan la lógica espacial, además de que las opciones de figuras son infinitas y la diversión nunca se termina.
¿Qué figuras se pueden hacer con los bloques de colores? 9 ideas que quedan muy bien con este juguete
- Perritos y gatitos originales. Si tus hijos apenas están desarrollando la fascinación por las mascotas, pueden usar sus bloques de juguete para recrear a curiosos perros y gatos con formas que salgan de lo tradicional. No hay reglas porque el chiste es que experimenten con su ingenio.
- Cohetes espaciales. Para los pequeños que están interesados en el espacio y sueñan con ver una nave espacial de cerca, está la opción de que armen su propio cohete con bloques tipo lego. Lo más importante es que esté en forma vertical y tenga una punta triangular para que parezca que está a punto de emprender el vuelo.
Casitas y edificios hechos con bloques de juguete. Nunca es demasiado temprano para que los niños se sientan atraídos por las construcciones, en especial si ven caricaturas que tienen personajes dedicados a esta actividad, como Rubble en Paw Patrol. Así que con los bloques de juguete pueden empezar proyectos de edificios y casitas de todos los tamaños.
- Pistas de carreras. Para cuando ya se tiene un poco más de práctica armando bloques de plástico, está la opción de construir una pista de carreras con muchas curvas y vueltas imposibles. Lo ideal es que se pongan en una superficie plana para que sus coches puedan correr libremente.
- Robots divertidos. Otra de las figuras para hacer con bloques de colores que son ideales para que los pequeñitos se entretengan, son los robots con aspecto divertido. Los modelos más sencillos son los de cuerpo rectangular con brazos largos y cabeza geométrica.
Flores para decorar con bloques de juguete. Para los niños que son detallistas y disfrutan sorprender a sus padres con lindas manualidades, ahora ya podrán hacer sus propias flores para adornar el hogar. Aquí se requieren de piezas de diferentes tamaños y muchas tonalidades para que queden bonitas.
- Barcos espectaculares. Si tus hijos tienen interés en los barcos y todo lo que conlleva su fabricación, una buena forma de que vayan adentrándose a este mundo es armando barcos con bloques tipo lego. Para que luzcan realistas, no pueden olvidarse de sus velos.
- Castillos como los de los cuentos. No es extraño que cuando los niños ven películas de fantasía, sueñen con conocer los escenarios ficticios. Y una buena forma de cumplir esta meta, es hacer castillos con bloques de juguete, lo que incluso sirve para que jueguen con las figuras de acción que ya tengan.
Coches de juguete con bloques de colores. Y para que los juegos de carreras estén completos, también se pueden usar los bloques de juguete para hacer llamativos autos de carreras. Esta idea les encanta a los pequeños porque pueden hacer el modelo de sus sueños combinando colores y formas para un diseño único.