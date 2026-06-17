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¡Surgen los rivales de “Las Divas”! ¿Quiénes integran a las “Guapas de Barrio” y a los “Yukawashi”?

Luego de varias semanas de competencia, discusiones y recetas, quedaron bien definidos tres grupos en MasterChef 24/7... ¿habrá rivalidad?

Surgen los rivales de Las Divas.
Además de “Las Divas”, hay otros dos grupos que prometen ser competidores de cuidado en la cocina más famosa de México. |ESPECIAL/TV AZTECA

Escrito por: Judith Martínez | DR

Luis fue el primero en mencionar al grupo de "Las Divas" para una entrevista exclusiva en MasterChef 24/7; varias semanas han pasado ya con todo y recetas, discusiones y hasta regaños por parte de los Maestros, por lo que como era de esperarse ya surgieron otros dos grupitos dispuestos a competir: ¡las "Guapas de Barrio" y los "Yukawashi"! ¿Quiénes los integran?

¿Quiénes forman parte de "Las Divas", las "Guapas de Barrio" y los "Yukawashi" en MasterChef 24/7?

Luego de la clase del Chef Diego Niño en la que los cocineros se enseñaron a preparar tacos con tortilla de harina desde cero con todo y sus complementos, Camila y otras tres cocineras compartieron unos minutos de chisme en donde se dedicaron a hablar de los grupos:

"¿Ya cuántos grupos existen ahorita en el reality? Están 'Las Divas', nosotras somos las 'Guapas de Barrio' que está conformado por Antrax, Jazmín, María, Flor, Ixdit y yo, dijo Camila.

"No, Ixdit es 'Yukawashi' ", la corrigieron. Luego de esto, volvieron a recapitular y ahora sí, dijeron con detalle quién está en cada uno de los tres grupos:

LAS DIVAS

  • Carmen
  • Michelle
  • Daniela
  • Pablo
  • Diego
  • Luis
  • Julio
  • Claudia

LAS GUAPAS DE BARRIO

  • Flor
  • Jazmín
  • Antrax
  • María
  • Camila

YUKAWASHI

  • Ramahá
  • Emmanuel
  • Ixdit

"Yo también soy yo, renuncio a 'Las Divas', renuncio y voy a ser yo misma", bromeó Carmen ante la sorpresa de Luis... ¡por supuesto, luego se disculpó, dijo que era una broma y que jamás le haría eso a las "Divas"!

Al final, Camila le aclaró a Emmanuel que esta charla tuvo un propósito importante: "Tenemos que dejarlo bien claro a todos nuestros amigos televidentes de qué grupo son, porque están confundidos", concluyó.

¿Qué te parece, eres Team Diva, Team Guapa de Barrio o Team Yukawashi? ¡Hay muchas opciones de fandoms para MasterChef 24/7 cocinadas al calor de la estufa y las ollas presentes en cada reto, clase y eliminatoria!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

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