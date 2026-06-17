Ideas DIY: Cómo hacer un portavelas colgante con frascos de mermelada
Ideas DIY. Recicla tus frascos de vidrio y crea un portavelas colgante con estos simples pasos.
Las ideas DIY siguen ganando terreno en los hogares de todo el mundo y es que no solo es una alternativa para cuidar el medio ambiente, sino que muchos se inclinan por esta práctica como un cable a tierra en medio de las largas rutinas de cada día.
“Hazlo tú mismo” es el significado que tienen las siglas DIY y es justamente lo que proponen. A través de tutoriales que podemos hallar en redes sociales y otras plataformas, invitan a crear con nuestras propias manos objetos decorativos o con otra funcionalidad diferente a la que tenían los objetos o materiales utilizados para hacerlos.
¿Ideas DIY para todos?
Para muchas personas, las ideas DIY es todo un movimiento que nuclea a personas de distintas edades. No se trata de una especie de club para expertos, artistas o artesanos, sino que contienen proyectos que pueden ser abordados por cualquier persona, sin importar su edad ni experiencia.
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Para poder concretar las ideas DIY no se precisan de grandes herramientas, talleres o de la adquisición de materiales. El reciclaje es parte de este movimiento y es que a partir de objetos en desuso se le puede dar forma a diferentes creaciones, por lo que solo necesitamos dejar volar nuestra imaginación y poner nuestra creatividad a prueba.
¿Cómo hacer un portavelas?
En esta oportunidad, teniendo presente las aclaraciones señaladas anteriormente, un proyecto que podemos llevar a cabo es la creación de un portavelas colgante con frascos de mermelada. Además de ser muy fáciles de hacer, se trata de productos que aportan luz cálida y pueden adornar cualquier espacio de nuestro hogar.
A continuación, la Inteligencia Artificial (Gemini) nos detalla una guía paso a paso para que podamos hacer nuestro portavelas colgante de manera muy sencilla:
- Materiales: Frascos de mermelada limpios y sin etiquetas, alambre o hilo de yute/cáñamo, pinzas de corte y de punta redonda, velas o tiras de luces LED, además de elementos decorativos como piedritas, arena, encaje o ramitas.
Paso a paso
- El anillo del cuello: Corta un trozo de alambre que rodee la boca del frasco (justo debajo de la rosca) y deja unos 5cm extra. Enróllalo firmemente alrededor del cuello, retuerce los extremos con la pinza para ajustarlo, pero no lo cortes del todo; deja dos pequeños bucles u "orejas" a los lados.
- La manija para colgar: Corta otro trozo de alambre de unos 30 o 40cm (dependiendo de qué tan colgado lo quieras). Engancha cada extremo de este alambre en las "orejas" que armaste en el paso anterior y asegúralos doblando las puntas hacia arriba.
- El toque final: Coloca una base de arena, sal gruesa o piedritas de río en el fondo del frasco (unos 2cm) para que la vela quede firme y no caliente directo el vidrio. ¡Y listo para colgar!