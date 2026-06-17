Ideas DIY: Cómo hacer un portavelas colgante con frascos de mermelada

Las ideas DIY siguen ganando terreno en los hogares de todo el mundo y es que no solo es una alternativa para cuidar el medio ambiente, sino que muchos se inclinan por esta práctica como un cable a tierra en medio de las largas rutinas de cada día.

“Hazlo tú mismo” es el significado que tienen las siglas DIY y es justamente lo que proponen. A través de tutoriales que podemos hallar en redes sociales y otras plataformas, invitan a crear con nuestras propias manos objetos decorativos o con otra funcionalidad diferente a la que tenían los objetos o materiales utilizados para hacerlos.

¿Ideas DIY para todos?

Para muchas personas, las ideas DIY es todo un movimiento que nuclea a personas de distintas edades. No se trata de una especie de club para expertos, artistas o artesanos, sino que contienen proyectos que pueden ser abordados por cualquier persona, sin importar su edad ni experiencia.

Para poder concretar las ideas DIY no se precisan de grandes herramientas, talleres o de la adquisición de materiales. El reciclaje es parte de este movimiento y es que a partir de objetos en desuso se le puede dar forma a diferentes creaciones, por lo que solo necesitamos dejar volar nuestra imaginación y poner nuestra creatividad a prueba.

¿Cómo hacer un portavelas?

En esta oportunidad, teniendo presente las aclaraciones señaladas anteriormente, un proyecto que podemos llevar a cabo es la creación de un portavelas colgante con frascos de mermelada. Además de ser muy fáciles de hacer, se trata de productos que aportan luz cálida y pueden adornar cualquier espacio de nuestro hogar.

A continuación, la Inteligencia Artificial (Gemini) nos detalla una guía paso a paso para que podamos hacer nuestro portavelas colgante de manera muy sencilla:



Materiales: Frascos de mermelada limpios y sin etiquetas, alambre o hilo de yute/cáñamo, pinzas de corte y de punta redonda, velas o tiras de luces LED, además de elementos decorativos como piedritas, arena, encaje o ramitas.

Paso a paso