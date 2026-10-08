5 plantillas de cumpleaños de los Saja Boys y KPop Demon Hunters para imprimir y recortar

Una fiesta de cumpleaños inspirada en KPop Demons Hunters puede tener desde globos hasta banderines, etiquetas para dulces e invitaciones. Lo mejor es que muchos de estos adornos pueden hacerse en casa con materiales sencillos. Solo necesitas imprimir las plantillas, recortarlas y agregar algunos detalles para convertir la celebración en una auténtica fiesta al estilo de los Saja Boys y las Guerreras del KPop.

5 ideas de plantillas para imprimir de los Saja Boys y las Guerreras del KPop

1. Cajas cupcakes

Una de las opciones más sencillas es crear pequeños cajitas o contenedores para colocar sobre el pastel o los cupcakes. Puedes hacer siluetas inspiradas en los integrantes de los Saja Boys y acompañarlas con estrellas, corazones y notas musicales. También existen cajas de diferentes tamaños solo necesitas imrpimirlos en cartilina gruesa, recortarlos y pegar, en internet existe una infinidad de diseños con los personajes de Kpop Demon Hunters.

2. Banderines de KPop Demon Hunters

Crea una decoración con banderines con los persoanjes de los persoanjes de KPop Demon Hunters o puedes buscar letras que forman la frase "Feliz cumpleaños". "felicidades" u otras letras para formar el nombre del festejado.

3. Etiquetas para dulces de los Saja Boys

Las bolsas de dulces pueden convertirse en parte de la decoración. Descargas etiquetas redondas o rectangulares con temática de los Saja Boys para colocarlas en las bolsitas, paletas o los dulces que piensas dar.

4. Máscaras y accesorios para fotos

Otra idea divertida es preparar accesorios para un pequeño photobooth o puedes recurrir a plantillas con rostros de los persoanjes y para darle un toque más especial puedes incluir gafas, micrófonos, corazones, estrellas y otros artículos inspirados en la película.

5. Coronas y diademas para los invitados

No solo las máscaras pueden ser protagonistas entre tus invitados, también puedes darles coronas de papel o diademas decorativas inspiradas en los personajes. Imprime las plantillas sobre cartulina, recorta siguiendo el contorno y ajusta el tamaño con una tira adicional de papel y disfruta de una batucada con coronas de las Guerreras del Kpop.