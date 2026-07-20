“Por favor que sea gol”: ¿Qué dice la psicología de sobre las afirmaciones de Ferrán Torres, el jugador que le dio el gol de la victoria a España en la Final del Mundial 2026?

Este domingo vivimos uno de los partidos más importantes de todo el año, pues se llevó a cabo la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el torneo de fútbol que llegó a todos los rincones de México a través de Azteca Deportes y hay muchas curiosidades que poco a poco han ido surgiendo.

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Sin duda, el héroe de la tarde fue el jugador español Ferrán Torres, quien en las últimas horas se ha vuelto tendencia, donde su resiliencia y voluntad ante las adversidades le han hecho un lugar dentro de la historia de este deporte, sobre todo por detalles que él mismo ha expresado donde la salud mental y psicología ha jugado un gran papel.

“Por favor que sea gol”: Ferrán Torres y la importancia de la psicología dentro de las afirmaciones positivas

En las últimas horas ha comenzado a viralizarse videos del atacante donde se muestra diciendo la frase “Por favor que sea gol” cuando este anotó hace algunas semanas en Fase de Grupos y se revisaba si su anotación contaría, misma que lamentablemente no subió a marcador aun cuando su equipo ya goleaba, por lo que su revancha en el partido más importante alegró a todos sus seguidores.

En seguida se asociaron estas palabras a declaraciones del jugador, quien hablando sobre salud mental, ha expresado que estaba en “un pozo” y que incluso pensaba en hacerse a un lado del deporte.

Fue en una entrevista en 2024 con el streamer Jordi Wild que este declaró lo siguiente: “No quería creerme que estaba mal. Sabía que me había descentrado, que no entrenaba tanto, que no echaba las horas ni me preparaba fuera del fútbol, pero no quería afrontarlo” (...) “Era un pozo sin fondo. Fue un año muy duro.”

¿Qué dice la psicología de las afirmaciones?

A través de los años, estudios científicos respaldan las afirmaciones positivas a través de la neuroplasticidad, “reprogramando” el cerebro pues al repetirlas se activan los centros de recompensa y regiones del córtex prefrontal, lo que reduce la amígdala (el centro del estrés) y genera cambios físicos en la percepción de uno.

La psicología indica que las afirmaciones son herramientas cognitivas útiles si están alineadas con tus valores reales y se enfocan en soluciones. La investigación académica comenzó a finales de los 80’s, cuando el psicólogo social Claude Steele presentó la " Teoría de la Autoafirmación ", que postula que los seres humanos están fundamentalmente motivados a mantener una visión positiva de sí mismos - Dr. David R. Hamilton.

