Seguramente estás contaminando tu cocina por este error con tu bote de basura

En los detalles se puede decidir el futuro de salud tuyo y de tu familia. Aunque esta primera frase se lee exagerada, en ocasiones las bacterias y las enfermedades que generan llegan por descuidos o acciones que se perciben normales. Ante eso, este es el detalle totalmente normalizado que puede causar estragos por culpa del bote de basura.

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¿Por qué el bote de basura puede contaminar tu cocina?

El bote de basura es un utensilio usado en prácticamente todos los hogares y se maniobra en todo momento. Sin embargo, cuando se habla de la actividad cotidiana de la cocina, es cuando deben surgir serios cuestionamientos de los hábitos. Y es que aunque no lo parezca, el bote, la bolsa y la zona aledaña podría tener bacterias que enfermen a los habitantes de la casa.

Lo primero que se debe poner en atención es el momento en el que se están preparando los alimentos. Dado que en ocasiones se “está a las prisas” o porque es algo totalmente normalizado, en algún momento tocas o mueves tu bote de desperdicio y posteriormente - incluso de inmediato - continúas con tus labores de cocina. Entonces, las bacterias escondidas terminan en tus alimentos.

En ese sentido, las consecuencias pueden llegar dado que se tiene la costumbre de limpiar todos los rincones del hogar, pero no en específico el sitio donde se desecha la basura (tanto orgánica como inorgánica). O aunque sí se limpie frecuentemente ese espacio, tras usar el bote no se lava uno las manos… pues no se ve tan necesario.

¿Qué acciones pueden impedir que el bote de basura contamine la cocina?

Si se quieren evitar enfermedades como la Salmonella o el E. Coli, estos consejos prácticos pueden ser bastante útiles.

Ubicación estratégica - Coloca los botes de basura en sitios alejados del lugar donde manejas los alimentos y también lejano del sitio donde se guardan los platos.

Doble bolsa para orgánicos - Si se tiran carnes, coloca una pequeña bolsa adicional y cierra muy bien para evitar derrames de líquidos de descomposición.