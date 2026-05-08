Famoso influencer mexicano le fue infiel a su esposa días después de su cumpleaños: todo lo que se sabe

En las últimas semanas se le acusó a un reconocido influencer que hace contenido en Monterrey, Nuevo León, de serle infiel a su esposa días después de festejarle su cumpleaños. Hoy en día, solo ha salido a hablar la mujer a la que señalan como “la otra” y sus declaraciones dieron que hablar. Vocalista de banda El Recodo reporta la desaparición de su sobrino menor: los desgarradores detalles.

Alexis Mejía, mejor conocido como “Pochis”, es un creador de contenido reconocido en Monterrey por pertenecer a “La Granja Rifa”, y es a quien se le acusa y supuestamente descubrieron por serle infiel a su esposa Diana Ramos, quien solo se ha encargado de mandar indirectas sobre este tema, sin que hasta el momento dé una postura de lo sucedido. Exintegrante de Grupo Panda es hospitalizado de emergencia: ¿qué le pasó?

Pochis de La Granja Rifa es quien supuestamente le fue infiel a su esposa, días después de haberle festejado su cumpleaños.|Pochis de la Granja

“Pochis” se dio a conocer junto a sus compañeros, los cuales recorren los barrios más peligrosos de la Sultana del Norte y de todo el país para mostrar ese lado de esos sectores marginados que nadie ve, y hoy está en el ojo del huracán por un tema personal.

Ella es la mujer con la que supuestamente “Pochis” le fue infiel a su esposa

El integrante de “La Granja Rifa” no ha emitido una postura, ni la que todavía es su esposa, pero la que sí salió a la luz a dar un comunicado es Kiara Cavazos, la mujer con la que supuestamente “Pochis” fue infiel.

Cavazos es una regiomontana que se dedica a cantar y amenizar fiestas con La Original Sonora Bakana, así como a la creación de contenido sobre su trabajo y vida que muestra en sus redes sociales. Por tal motivo y ante las “amenazas” que comenzó a recibir, salió a hablar sobre lo sucedido.

“Quiero aclarar algo: yo soy una mujer soltera, en ningún momento tuve la intención de meterme en una relación, ni hacerle daño a nadie. La persona involucrada me buscó, me habló y me hizo creer que ya no estaba con ella [su esposa], que estaban separados y que ya habían terminado. Tengo pruebas de que ellos están separados, porque hasta ella misma lo acepta. Entonces no entiendo por qué me juzgan, si todos estamos solteros”, mencionó Kiara.

Hasta el momento, “Pochis” no ha dado ninguna declaración y en sus redes sociales solo se enfoca en subir historias sobre su personaje. Mientras que su todavía esposa solo manda indirectas en sus redes sociales.