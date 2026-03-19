Estimula el crecimiento de tu cabello con este ingrediente de cocina; no es el romero

El cabello es una parte que resulta sumamente especial para muchas personas. El cómo luce, cómo brilla y cómo se fortalece radica en las prioridades de salud y belleza. Por ello, ante las complicaciones que en ocasiones se sufren con un correcto crecimiento, este es el elemento de cocina que se recomienda para estimular un cabello sano y largo. Conoce por qué el jengibre ayuda a tu cuero cabelludo y cómo debes aplicarlo.

Ventaneando | Programa completo 18 de marzo de 2026

¿Por qué el jengibre ayuda al crecimiento del cabello?

En la actualidad existen múltiples oportunidades para mejorar o fortalecer la salud del pelo de las personas. Por ello, se recomiendan unos u otros productos, pero en el ámbito 100% natural esta opción está ganando terreno, pues en general se recomienda el romero. Pero aquí se pone sobre la mesa el jengibre, que es conocido por sus propiedades medicinales.

La salud en general del cabello podría mejorar gracias al componente llamado gingerol, que ayuda a estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Eso último ayuda a que los folículos pilosos reciban mejor los nutrientes. Además, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo cual produce una salud total que evita irritaciones que afectan el crecimiento. Incluso hay expertos que hablan de efectos antimicrobianos, que pueden ayudar a evitar la caspa o infecciones leves en el cuero cabelludo.

¿Cuál es la manera correcta de usar el jengibre para fortalecer el cabello?

Aunque no es tan normal, en ocasiones el jengibre puede causar ciertas reacciones sobre las pieles sensibles. Por ello se anima a realizar una pequeña prueba aplicando la mezcla en alguna parte de la piel, viendo si no hay reacciones adversas. Y es que es mejor prevenir antes que se aplique de manera directa y en grandes cantidades.

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Y en cuanto a la preparación, es tan sencillo como rallar finamente el jengibre y combinarlo con aceite natural (puede ser de coco o de oliva) para aplicarlo directamente en el cuero cabelludo. Esto debe realizarse con suavidad y partiendo de la raíz a las puntas. Allí se recomienda dejar de 15 a 20 minutos reposando, para que la mezcla haga efecto antes de enjuagarse el cabello.