¿Cuelgas tu trapo en el grifo del agua? Esto puedes provocar

Uno de los elementos más usados para la higiene y limpieza del hogar son los trapos. Incluso se dividen en zonas de la casa como la cocina, el baño o la sala. Sin embargo, es común que estos no se laven tan seguido o que no se les deje secarse de manera ideal. Ante dicha situación, aquí se advierte sobre la práctica de poner el trapo en el grifo del agua. Toma nota y cuida de ti y tu familia.

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¿Por qué está mal poner mi trapo en el grifo de agua?

Esto es tan sencillo como recordar como casi un hecho que para limpiar algún espacio, este trapo queda humedecido o mojado. Entonces, cuando se deja en el grifo del agua, esas gotas residuales suelen dejar todo el tiempo húmedo el espacio en general. Eso en materiales como las telas de distintos componentes… provoca la producción de hongos y bacterias.

Otro aspecto manifiesta claramente que cuando no se limpia bien un trapo, esto genera lo que se conoce como contaminación cruzada. Si tomas la tela húmeda y ya contaminada y posteriormente agarras el grifo o zonas cercanas, transmites microorganismos de espacio a espacio. Así, contaminas sitios donde debería estar más que limpio.

Y en un tercer aspecto, uno de los asuntos más importantes es que se cree que por dejar puesto el pedazo de tela pegado al lavabo, ya se está secando. Sin embargo, este tipo de prácticas suele dejar espacios que no se ventilan correctamente. Así, incluso se impregna de moho invisible y solamente se convierte en un foco contaminante de microorganismos.

¿Cómo puedes mantener realmente un trapo limpio?