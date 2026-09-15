Esta es la manera correcta de lavar tus trapos para no contaminarlos

Aunque los trapos son elementos de limpieza que se usan de manera hasta cierto punto natural, se debe prestar atención a las situaciones que puedan surgir con el tema de su lavado y desinfección. En ocasiones se usan para todas las superficies y el método para cuidar la higiene no es óptimo, por eso he aquí unos consejos muy prácticos para cuidar tu salud y la de tu casa.

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¿Cómo lavar los trapos para evitar que se contaminen?

El método de limpieza parecería insignificante, pero en ocasiones aunque haya elementos como agua y jabón, no es suficiente. Por eso se recomienda tener trapos destinados a tareas específicas, sustituirlos diariamente y cambiarlos cuando ya estén viejitos o huelan mal aún después de lavados. Pero sin más, he aquí el método correcto para lavar y desinfectar tus utensilios de limpieza en casa.

Lavado previo

Antes de lo que se puede denominar como el lavado intenso, debes remover la suciedad y la grasa acumulada siguiendo estos sencillos pasos. (1) Afloja la grasa con agua tibia. (2) Frota los trapos con cierta intensidad utilizando jabón líquido para trastes o una pieza de jabón neutro, con el fin de remover restos de comida o suciedad acumulada. (3) Finalmente retira toda la espuma y restos de jabón con abundante agua.

Desinfección profunda

Aunque puedes desinfectar también utilizando vinagre y bicarbonato, con la intención de lograr un resultado más intenso, se acudirá al blanqueador o cloro. Este segundo paso en el lavado de tus trapos se ejecutará sumergiendo las piezas ya limpias en un recipiente de agua fría, misma donde se agregará una cucharada de cloro por cada litro de agua. Así dejarás en reposo entre 10 y 15 minutos, cuidando no excederte para no dañar el tejido.

Secado al aire libre

Este aspecto debe realizarse sin intervención alguna de otros métodos, pues lo que se busca es la no multiplicación bacteriana. Por ello es relevante no guardar tus trapos ni doblarlos sin que hayan pasado por un secado al aire libre, en especial directamente al sol. Los expertos indican que los rayos ultravioleta actúan como desinfectante natural, complementando todo el proceso ya ejecutado.