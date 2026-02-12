Evita a toda costa regalar flores amarillas este 14 de febrero

El próximo 14 de febrero ya está listo para vivir la vorágine total alrededor de los festejos del Día del Amor y la Amistad. Precisamente en el tema de los regalos, las flores son las más solicitadas. Sin embargo, existen ciertas particularidades alrededor del color y sus significados. Por eso debes tomar en cuenta lo que se puede transmitir al regalar flores amarillas.

¿Qué significa regalar flores amarillas el Día de San Valentín?

Estos días es una total locura la experiencia de conseguir detalles para amistades o la pareja. Por ello, en ocasiones las personas compran y regalan cosas sin saber realmente el significado. Aunque las rosas rojas son las más típicas, las cuales hablan de una intención total de amor hacia quien se regala, otras denotan otros aspectos bastante distintos.

En ese sentido, las flores amarillas pueden pensarse como un color vivo y alegre, pero tienen un significado muy distinto. De manera popular se llega a asociar como un elemento que expresa celos y traición. Incluso en algunos casos traen consigo historias dramáticas y llenas de cosas que las personas no quieren vivir en su relación.

Incluso, en culturas como la rusa, llevar flores de dicho color hablan de un anuncio de final de relación. Por ello, no está de más hacer una pequeña investigación del significado de los colores, incluso pensar en regalar otro tipo de flor, recordando que las rosas son las más recurridas en esta época del año.

¿Cuál es el significado de las flores amarillas y el resto de colores?

Específicamente se indican el significado de flores como las rosas, que son - como ya se comentó - una de las más regaladas y solicitadas en estos días.