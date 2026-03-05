Esto significa que el sabor y olor de la comida te traigan recuerdos

Uno de los gustos más grandes para millones de personas es el de la comida. Degustar sus platillos preferidos en fiestas, reuniones, restaurantes o en el propio hogar es toda una experiencia. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México explica que el sabor y los olores de ciertos alimentos podrían traer recuerdos por estas razones.

¿Por qué se producen recuerdos cuando degustas ciertos alimentos?

La experiencia de la comida es capaz de hasta cambiar tu estado de ánimo en un segundo, pero esto tiene una razón particular, pues el cerebro procesa ciertos estímulos sensoriales. El vínculo entre comida y memoria es más fuerte de lo que muchos piensan. Y es que comer no solo es un tema de nutrición, sino de conectar áreas responsables de las emociones y los recuerdos.

La UNAM precisamente explica que el sabor activa recuerdos almacenados en el hipocampo y la corteza cerebral. Cuando se come no hay solo un tema de sabores, sino del olor, la textura y la experiencia del momento recordado. En ese sentido, el hipocampo es clave para almacenar recuerdos y la corteza cerebral es la encargada de la interpretación consciente de lo vivido.

¿Qué relación tiene la memoria gustativa con los recuerdos provocados por la comida?

Las experiencias previas son utilizadas por el cerebro para la creación de recuerdos y el reconocimiento de ciertos sabores. Se trata de asociar la comida con personas, emociones y contextos. Esto ocurre a través de conexiones neuronales que conectan señales exteroceptivas. Dicha información proviene de puntualidades como el aroma, la temperatura de un alimento o la textura del mismo.

¿Qué relación tiene el aroma con los recuerdos provocados por la comida?

En este caso existe una conexión directa con áreas cerebrales vinculadas con la emoción. Ante eso, el sistema olfativo explica por qué los aromas pueden provocar recuerdos más intensos que otros estímulos. Trabajando distinto de la vista o el oído el olfato sigue una ruta neuronal más inmediata hacia lo que se conoce como la memoria emocional.