El beneficio de tomar licuado verde alto en fibra antes del desayuno

La ingesta de un licuado verde alto en fibra antes del desayuno se ha consolidado como una de las estrategias de nutrición más eficientes para acelerar la pérdida de grasa corporal de forma natural.

Al introducir una carga concentrada de fibra soluble e insoluble como el primer alimento que ingresa al organismo, existe un impacto metabólico inmediato que puede ayudarnos lo que resta del día.

Aunque no existe ningún alimento o licuado que sea un quema grasa, sí hay una relación entre la capacidad biológica para aplanar la curva de glucosa e insulina en la sangre.

Por esto debes tomar un licuado verde alto en fibra en ayunas

Inhibición del almacenamiento de grasa mediante el vaciado gástrico lento

La fibra soluble presente en ingredientes como el apio, la espinaca o el nopa absorbe agua y se expande en el estómago, retrasando el vaciado gástrico. Al ralentizar el paso de los alimentos hacia el intestino, los nutrientes de tu desayuno posterior se absorben de manera gradual.

Estos son los beneficios de tomar un licuado verde antes del desayuno|sergio villalba studio

Esto impide que el páncreas segregue grandes cantidades de insulina de golpe. Dado que la insulina alta es la llave biológica que abre las células grasas para almacenar energía y bloquea la lipólisis, mantenerla bajo contro es el requisito indispensable para que tu cuerpo pueda usar su propio tejido adiposo como combustible.

Regulación del microbioma y producción de ácidos grasos de cadena corta

El licuado verde aporta una dosis masiva de fibra insoluble que el cuerpo humano no puede digerir, la cual llega intacta al colon. Allí, es fermentada por la microbiota intestinal, promoviendo el crecimiento de cepas bacterianas aliadas asociadas con la delgadez.

Razones por las que debes tomar un licuado verde alto en fibra antes del desayuno|Pexels: Anastasia Belousova

Reducción drástica de la ansiedad por carbohidratos a media tarde

La mayoría de las personas que sufren antojos incontrolables por las tardes experimentan las consecuencias de un desayuno que disparó sus niveles de glocosa desde muy temprano. Tras un pico de azúcar matutino, el cuerpo sufre una caída libre de glucosa unas horas más tarde. El licuado verde estabiliza la energía mental y física.

