3 aceites faciales para pieles grasas

Las pieles grasas también pueden aplicarse aceites faciales, aunque generalmente esta parezca una idea contradictoria, y es que muchas veces si la piel se siente despojada de sus lípidos naturales a consecuencia de limpiadores agresivos, crerá más grasa para compensar.

Por eso, es importante un equilibrio en las rutinas, las pieles grasas necesitan de aceites específicos para estabilizar la composición química del sebo y volverlo más fluido, al mismo tiempo que evita brotes nuevos.

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Los 3 mejores aceites faciales para pieles grasas

Aceite de escualano

Es conocido como el "imitador biológico", no es un aceite técnicamente, sino un hidrocarburo saturado y estable.

La ciencia detrás dice que este componente es natural del sebo humano, y que su versión cosmética es ultra ligera, además de que no se oxida, por lo que no se vuelve rancio ni tapa los poros.

El beneficio principal es que hidrata sin dejar una sensación pesada y también ayuda a calmar la inflamación, siendo ideal para quienes temen aplicar texturas tradicionales.

Las pieles grasas sí pueden usar aceites faciales si eligen la fórmula adecuada.|Pexels: Mike Murray

Aceite de semilla de uva

Este es el regulador del sebo por excelencia, es uno de los aceites con mayor concentración de ácido linoleico. Al aportar el ácido graso que le falta a la piel grasa, ayuda a "adelgazar" el sebo natural del rostro para que fluya fuera del poro sin obstruirlo.

Además, contiene potentes antioxidantes y propiedades naturales que ayudan a matificar la piel y reducir visualmente el tamaño de los poros mientras se nutre a la barrera cutánea.

Algunos aceites faciales ayudan a que la piel grasa produzca menos sebo|Pexels: MART PRODUCTION

Aceite de jojoba

Se trata de un equilibrante estructural, en realidad es una cera líquida cuya estructura molecular es casi idéntica a la del sebo humano.

Debido a su similitud con la grasa natural que ya existe en el rostro, el cerebro recibe la señal de que la piel ya tiene suficiente grasa y comienza a regular la producción natural de las glándulas sebáceas.

Este aceite es extremadamente resistente a la oxidación. Actúa como un limpiador profundo que disuelve los tapones de grasa y suciedad y es perfecto para quienes tienen tendencia al acné.

