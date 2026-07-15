3 ingredientes cosméticos indispensables en tu suero de noche si quieres cerrar los poros abiertos

El tamaño de los poros está determinado en gran medida por factores genéticos y la producción de sebo; sin embargo, algunos ingredientes cosméticos pueden ayudar a que se cierren y evitar que se vean grandes, flácidos y ovalados.

Estos productos de skincare pueden ayudarnos a conseguir una textura lisa de piel de porcelana, el suero de noche es el principal factor a considerar para regular la producción de grasa y acelerar la renovación celular mientras descansamos.

Aprovechar las horas de sueño para tratar la textura de la piel es la mejor estrategia cosmética, ya que durante la noche es cuando se activa la regeneración celular y aumenta la permeabilidad de la barrera cutánea.

Noticias Hidalgo del 14 de julio 2026

Los 3 ingredientes indispensables en tu suero de noche para cerrar los poros

Ácido salicílico

A diferencia de los alfa-hidroxiácidos que solo trabajan en la superficie, el ácido salicílico es liposolube. Esto significa que tiene la capacidad única de penetrar a través de la grasa de la piel para introducirse profundamente en el interior del poro. Una vez dentro, disuelve el pegamento celular que une el sebo con las células muertas, limpiando el canal por completo.

Los ingredientes que debes usar en tu suero de noche para cerrar los poros|Pexels: Artem Podrez

Niacinamida (Vitamina B3)

La niacinamida es el ingrediente regulador por excelencia. Actúa directamente sobre los receptores de las glándulas sebáceas, modulando y disminuyendo la producción excesiva de aceite de forma equilibrada, sin deshidratar la epidermis. Además, posee potentes propiedades antiinflamatorias que reducen las rojeces periféricas del poro y fortalecen la barrera cutánea mediante la síntesis de ceramidas.

Retinol o retinoides (Vitamina A)

El retinol es el estándar de oro de la dermatología para la textura de la piel. Trabaja acelerando el ciclo de renovación celular y estimulando a los fibroblastos en la dermis profunda para producir nuevo colágeno y elastina. Al engrosar la estructura que rodea los poros, combate la fracidez tisular que los hace lucir alargados o caídos debido al envejecimiento cronológico.

Estos son los ingredientes que debes aplicar en tu suero nocturno para cerrar los poros|Pexels: Laura Beauty Designer | Brasil

Estos tres ingredientes resultan favorecedores en un suero nocturno porque durante las horas de descanso hay un pico de renovación celular, un aumento de la permeabilidad y la reducción de la producción de sebo.