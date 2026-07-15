Luis le ofrece disculpas a Ramahá por imponerle el sabotaje en MasterChef 24/7: “Tu amistad sí es importante para mí"

Posiblemente uno de los aspectos más sorpresivos de la pasada gala de beneficios y castigos fue el sabotaje impuesto por Luis, como ganador del reto express del martes, a su aliado Ramahá, por lo que de regreso al Mundo MasterChef, el actual portador del Pin del Chef buscó quedar en buenos términos con el cocinero yucateco.

Luego de que Ramahá tuviera que preparar su platillo con guantes y una careta de box, Luis le compartió a las "Divas" las razones por las que decidió sabotear a su compañero y es que afirmó que no le quedaban muchas opciones en el grupo en el que se encontraba el cocinero y que no buscaba perjudicar más a Ixdit. Además, el ganador del reto express apuntó que buscó devolverle el favor cuando él recibió un sabotaje por parte del participante y que consideró que no se lo tomaría tan mal.

Cabe señalar que previamente Ramahá compartió que sintió mucha ansiedad por la careta de box, hecho que se vio reflejado en su estado de salud, por lo que Luis afirmó sentirse culpable por sus acciones.

A la hora de la cena, Luis le ofreció disculpas a Ramahá frente a sus compañeros y le compartió que "su amistad sí es importante para él" y que no sabía que el sabotaje lo afectaría tanto, a lo que el cocinero señaló que "no era su culpa".

Después de que Daniela y Claudia se retiraran a la cocina oculta para cumplir su castigo por tener el peor desempeño de la gala de beneficios y castigos, Ramahá decidió irse a dormir para descansar el mayor tiempo posible.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Lancer (equipo rojo) y Julio (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el capitán del equipo amarillo.

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