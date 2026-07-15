Los tés herbales helados o infusiones se han convertido en una de las herramientas de biohacking nutricional más eficientes y refrescantes para combatir el estrés crónico y la inflamación de bajo grado.

Durante los meses de calor, el cuerpo experimenta un aumento en el estrés térmico, lo que puede elevar de forma silenciosa la producción de cortisol y desatar microinflamaciones.

Preparar infusiones con plantas medicinales ricas en ciertos nutrientes ayudan a que el organismo mantenga sus células hidratadas, además de que son buenos para la piel y calman el sistema nervioso, reduciendo inflamaciones de forma inmediata.

Mercurio retrógrado: efectos, duración y cómo contrarrestar sus consecuencias

Los 3 mejores tés herbales helados que reducen el cortisol

Té helado de ashwandha y menta

Infusiona una cucharadita de raíz de ashwandha en polvo junto con un puñado de hojas de menta fresca en agua caliente por 10 minutos. Deja enfriar, añade cubos de hielo y una rodaja de limón.

La ashwandha es un potente desinflamatorio si se mezcla con hojas de menta|Pexels: Tamanna Rumee

Al combinarse estos ingredientes, se genera un efecto analgésico y refrescante que desinflama el tracto gastrointestinal, disminuye la istensión abdominal por estrés y aporta una inyección de vitalidad impia sin alterar el sistema nervioso.

Té helado de albahaca sagrada o tulsi

Coloca dos cucharadas de hojas secas de tulsi en un litro de afua caliente y tapa por 8 minutos. Cuela el líquido, refrigéralo por os horas y sírvelo bien frío con una ramita de albahaca fresca para potenciar su aroma.

Las infusiones herbales pueden ayudar a eliminar el estrés y la inflamación crónica|Manuel SAN Frutos

Ayuda porque es un potente antiinflamatorio, sus compuestos protegen a las células del estrés oxidativo y consumirlo helado ayuda también a eliminar la fatiga.

Té helado de manzanilla y jengibre

Prepara una infusión concentrada utilizando tres bolsitas de manzanilla y tres rodajas delgadas de jengibre fresco. Tras dejarlo reposar por 12 minutos, retira las hierbas, añade abundante hielo y unas gotas de jugo de lima.

La manzanilla es un relajante natural que es bueno en infusiones|Pexels: Beyzaa Yurtkuran

El jengibre disolverá las toxinas digestivas y reducirá los marcadores inflamatorios sitémicos. Mientras que la manzanilla reduce la ansiedad de forma inmediata, lo que hace que el cortisol baje.

