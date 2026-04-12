Así puedes preparar tu propio contorno de ojos para eliminar las ojeras

Para eliminar las ojeras o disminuir su presencia, el uso del contorno de ojos se vuelve fundamental en la rutina de skincare, ya que nos ayudará a mejorar la apariencia en el párpado inferior, siendo una gran alternativa para nuestra mirada.

Aunque puedes adquirir alternativas de supermercado, es posible preparar el tuyo desde casa. Para que puedas ver cambios importantes en tu mirada, puedes hacer los siguientes pasos, así que no te pierdas los detalles.

¿Cómo hacer un contorno de ojos?

Preparar tu propio contorno de ojos es muy sencillo, ya que necesitas de elementos que fácilmente tienes en casa, siendo una gran alternativa para poder eliminar las ojeras progresivamente, obteniendo una mirada más refrescante. Para ello te dejamos la receta de Jess tips de belleza:

Consigue un roller portal vacío o un aplicador a tu elección. En un recipiente coloca una cucharada de café instantáneo, un sobre de té verde, 3 cucharadas de aceite de oliva y una cápsula de vitamina E (opcional). Mezclamos abundantemente. Rellenamos el envase. Aplicamos por las noches y a la mañana siguiente enjuagamos.

No olvides que, al tratarse de un producto nuevo para tu piel, previamente apliques una pequeña cantidad en el antebrazo, en una zona limpia, para después esperar 72 horas y ver la forma en que reacciona tu piel; así evitarás algún tipo de irritación o enrojecimiento.

¿Cuándo usar el contorno de ojos?

Para la receta de cómo preparar tu propio contorno de ojos, la mejor opción es hacerlo por las noches, ya que aprovechamos el descanso y la oscuridad para que sus beneficios se activen al eliminar las ojeras.

Durante tu rutina de skincare, es recomendable su aplicación después de retirarte el maquillaje, hacerte una limpieza y aplicar el tónico. Después podemos aplicar sin ningún problema el sérum y la crema hidratante que te apliques. Recuerda hacerlo en movimientos suaves para no maltratar la zona, y su aplicación es exclusivamente externa; no esperes más y comienza a aplicarlo.