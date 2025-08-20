Descubre cómo eliminar las ojeras en 4 sencillos pasos

La aparición de las ojeras puede provocarse por diversas situaciones, en especial cuando tenemos malos hábitos en nuestra rutina diaria, por lo que es importante evitar hacer ciertas acciones que favorezcan su presencia, ya que nos da una apariencia descuidada y cansada.

Ante tal situación, existen muchos remedios caseros que podemos hacer. Sin embargo, te compartiremos uno que te ayudará a eliminar su presencia naturalmente junto al video, para que tengas todas las herramientas para hacerlo. No te pierdas ningún detalle.

¿Cómo hacer el remedio casero para eliminar las ojeras?

Faed Magal (@faedmagal) en su tiktok se destaca por compartir varios videos cortos, donde explica varios remedios caseros, con los cuales podemos cuidar de nuestra piel de forma sencilla, evitando el uso de químicos y con procesos muy sencillos.

Dentro de todo su contenido, se destaca un remedio casero, una gran opción para eliminar las ojeras naturalmente. Para lograrlo hay que hacer los siguientes pasos:

En un vaso agrega dos sobres de té de manzanilla, con dos hielos y abundante agua fría. Esperamos unos 5 minutos hasta que los sobres se enfríen, y aplicamos en la zona afectada. Cuando nuevamente se calienten, sumérgelos en el agua fría y repite el procedimiento mientras hacemos suaves masajes en la zona. Hay que hacerlo todas las noches.

En el video explica que dicho remedio, ayudará a desinflamar y bajar el enrojecimiento de la zona, permitiendo que tenga un aspecto más joven. Recomienda ser constantes para poder ver efectos notorios.

¿Qué causa la aparición de ojeras?

Aunque el remedio casero que ya explicamos es ampliamente recomendado para eliminar las ojeras naturalmente, es importante que hagamos ciertos cambios en nuestra vida, puesto que hay malos hábitos que pueden favorecer su presencia. No hagas lo siguiente:

Deja de fumar y disminuye tu consumo de alcohol.

Nivela tus horas de sueño, procura que sean un mínimo de 8 horas.

Hidrata tu piel y protégela contra el sol.

Mantente hidratado constantemente.

Sin embargo, su presencia también puede deberse a situaciones genéticas, problemas de salud u hormonales. Ante tal situación, sería importante acudir a un médico profesional para que nos pueda dar sus diagnósticos y tratamiento. No olvides que su aparición, puede ser ocasionada por el envejecimiento, por lo que debemos aplicar productos que sean adecuados a nuestras necesidades en el cuidado de la piel.