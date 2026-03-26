Así debes prepararte físicamente si deseas correr un maratón de 5 km

El correr un maratón de 5 km podría parecer algo sin importancia o fácil de lograr, pero no es así, ya que al hacerlo sin tener condición física nos puede hacer un recorrido complejo y terrible para hacer, por lo que es importante llevar una preparación.

Si tienes el plan de hacer una carrera con esa distancia, entonces quédate, porque te vamos a explicar cómo debes prepararte físicamente para que puedas llegar a la meta sin morir en el intento.

¿Cómo prepararte para un maratón de 5 km?

Aunque correr un maratón de 5 km es una gran opción para iniciar, es necesario entrenar correctamente para poder hacer esa distancia sin agotarse. Para ello debes prepararte físicamente, ya que le darás fortaleza a tu cuerpo progresivamente.

Mayo Clinic detalla que para lograrlo debemos hacer un entrenamiento de 2 meses, donde se hacen entrenamientos cortos a la semana para poder preparar a tu cuerpo a soportar la distancia.

Explica que durante la primera semana se va a correr 15 segundos y se caminarán 45 segundos, repitiendo el proceso durante 30 minutos. En la semana descansa los viernes y domingos. Las demás semanas aplicará la siguiente rutina:

Semana 2: 15 segundos de correr y 45 segundos de caminar.

Semana 3: 20 segundos de correr y 40 segundos de caminar.

Semana 4: 20 segundos de correr y 40 segundos de caminar.

Semana 5: 25 segundos de correr y 35 segundos de caminar.

Semana 6: 25 segundos de correr y 35 segundos de caminar.

Semana 7: 30 segundos de correr y 30 segundos de caminar.

¿Qué nivel de forma física se necesita para correr 5 km?

Como ya pudiste ver, correr un maratón de 5 km es una gran opción, pero para ello se necesita de cierta fortaleza física, ya que se considera un evento exigente en el que la velocidad y la resistencia se convierten en factores base.

Por eso se recomienda emplear la técnica anterior, ya que empezarás a prepararte físicamente y progresivamente; además, observarás que con el tiempo tienes una mayor resistencia, logrando correr. De todos modos, si no tienes nada de condición física, tómate más días para entrenar.