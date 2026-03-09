Así puedes empezar a trotar, técnica ideal para mejorar tu resistencia

Es usual que, después de una larga jornada de no hacer ejercicio, llegue un momento de nuestra vida en el que queramos poder entrenar. Una buena opción para empezar es trotar, ya que es una actividad física que no requiere de un gimnasio o de equipo muy específico para hacerlo.

Si no cuentas con mucha práctica, no te preocupes, te explicaremos cómo comenzar desde cero para mejorar tu resistencia, consejos que te ayudarán a aumentar progresivamente y no fallar en el intento.

¿Cómo comenzar a trotar por primera vez?

Muchos pensarían que la mejor opción para empezar a trotar es correr hasta cansarnos, pero no es así, ya que nos puede generar frustración, evitando que continuemos con el proceso. Para comenzar desde cero, se recomienda correr 3 días a la semana (que no sean consecutivos) y hacer las siguientes rutinas:

Semana 1: Trota 1 minuto y camina 3 minutos; haz 6 series.

Semana 2: Trota 90 segundos y camina 3 minutos; haz 5 series.

Semana 3: Trota 2 minutos y camina 2 minutos, hacer 5 series.

Semana 4: Trota 3 minutos y camina 2 minutos; haz 5 series.

Semana 5: Trota 5 minutos y camina 2 minutos; haz 3 series.

Semana 6: Trota 8 minutos y camina 2 minutos; haz 3 series.

Semana 7: Trota 10 minutos y camina 1 minuto, hacer 3 series.

Semana 8: Trota 15 minutos y camina 1 minuto; haz 2 series.

Semana 9: Listo, ya tienes una condición base para aumentar tus tiempos de ejercicio.

No olvides que, antes de empezar a correr, debes calentar con la principal finalidad de poder hacer todas las series, mejorando tu resistencia con el paso del tiempo, previniendo cualquier tipo de lesión en las articulaciones y músculos. Inhala dos veces por la nariz y exhala por la boca.

¿Cuáles son los 3 beneficios de trotar?

Al trotar, además de tener una mejora en la salud al mantener activos tus músculos y articulaciones, conlleva otro tipo de beneficios, por lo que se convierte en una gran actividad física para empezar a hacer. Además de mejorar tu resistencia, estas son las ventajas emocionales que tiene:

Estimular la mente y tener mayor creatividad. Al mismo tiempo, es una gran alternativa para mejorar tus niveles de estrés.

Prevenir el deterioro cognitivo.

Presentar mejoras al dormir.

Intenta la técnica que te explicamos para comenzar desde cero; recuerda que debes entrenar para poder mejorar tu rendimiento; observarás importantes cambios en tu estilo de vida. No olvides adquirir tenis adecuados; te ayudarán al momento de ejercitarte y te cuidarán.