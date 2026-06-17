Qué colores de uñas ayudan a disimular si las tienes amarillentas o feas

Las uñas pueden perder su aspecto saludable por distintos factores, como el uso frecuente de esmaltes oscuros, la exposición a productos químicos, el tabaquismo o simplemente el paso del tiempo. Cuando aparecen tonos amarillentos, manchas o una apariencia opaca, muchas personas buscan alternativas para mejorar su aspecto sin necesidad de recurrir de inmediato a tratamientos especializados.

Los colores de uñas que ayudan a disimular el tono amarillento

Afortunadamente, algunos colores de esmalte pueden ayudar a neutralizar visualmente estos tonos indeseados y hacer que las uñas luzcan más limpias, uniformes y cuidadas. Según expertos en belleza y cuidado de las uñas de Elle, elegir los tonos adecuados puede marcar una gran diferencia mientras se recupera su color natural.

1. Rosa lechoso: El rosa lechoso es uno de los tonos más recomendados para disimular uñas amarillentas. Su acabado suave y natural ayuda a cubrir ligeras imperfecciones y crea la ilusión de unas uñas más saludables, limpias y uniformes.

Uñas rosa lechoso.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Nude rosado: Los esmaltes nude con subtonos rosados son grandes aliados para ocultar el tono amarillento de las uñas. Además de brindar un aspecto elegante y sofisticado, ayudan a neutralizar visualmente los tonos apagados y aportan frescura a las manos.

Además de brindar un aspecto elegante y sofisticado, ayudan a neutralizar visualmente los tonos apagados y aportan frescura a las manos. 3. Blanco translúcido: A diferencia de los esmaltes blancos muy intensos, las versiones translúcidas ofrecen un acabado mucho más natural. Este color aporta luminosidad y ayuda a que las uñas luzcan más limpias sin resaltar las manchas o cambios de tonalidad.

Este color aporta luminosidad y ayuda a que las uñas luzcan más limpias sin resaltar las manchas o cambios de tonalidad. 4. Beige claro: Los tonos beige suaves continúan siendo tendencia gracias a su capacidad para favorecer prácticamente cualquier tono de piel. Además, generan una apariencia uniforme que ayuda a disimular irregularidades y pequeñas imperfecciones en la superficie de las uñas.

|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Lavanda suave: Los esmaltes con matices lavanda o lila claro pueden ayudar a contrarrestar visualmente los tonos amarillos gracias al contraste cromático. Este color aporta un toque moderno, delicado y elegante mientras mejora la apariencia general de las uñas.

Este color aporta un toque moderno, delicado y elegante mientras mejora la apariencia general de las uñas. 6. Gris rosado: Los tonos fríos con matices rosados suelen ser especialmente efectivos para neutralizar visualmente el amarillento de las uñas. En TikTok, la cuenta @paamclinic destaca que el gris rosado se ha convertido en una opción popular por su capacidad para aportar elegancia y un acabado sofisticado sin llamar demasiado la atención.

Qué colores conviene evitar en uñas marillentas (se ven feo)

Así como algunos esmaltes ayudan a mejorar visualmente el aspecto de las uñas, otros pueden hacer que el tono amarillento sea más evidente. Los expertos recomiendan tener precaución con los esmaltes amarillos, los dorados intensos y ciertos tonos naranjas, ya que pueden enfatizar la coloración que se desea ocultar.

También es recomendable evitar los esmaltes demasiado transparentes cuando las manchas son evidentes. Este tipo de acabados dejan al descubierto las imperfecciones y reducen el efecto corrector que se busca conseguir con el color.

Cómo mantener unas uñas con aspecto saludable: los cuidados

Además de elegir el esmalte adecuado, existen hábitos que pueden ayudar a mantener unas uñas más sanas y con mejor apariencia. Los especialistas aconsejan utilizar bases protectoras antes de aplicar color, hidratar regularmente las cutículas y permitir que las uñas descansen entre manicuras.

Estas medidas ayudan a prevenir la aparición de manchas y favorecen una apariencia más uniforme y cuidada. Asimismo, protegen la superficie de la uña frente a factores que pueden alterar su color natural.

Los tonos naturales y los acabados translúcidos continúan dominando las tendencias de manicura por su aspecto limpio, elegante y favorecedor. Combinados con una adecuada rutina de cuidado, pueden convertirse en los mejores aliados para disimular uñas amarillentas y lucir unas manos mucho más cuidadas.