Flor gana la votación y se convierte en la tercera capitana de MasterChef 24/7 HOY 17 de junio

Tras vivir un martes de Beneficio y Castigo donde los participantes tuvieron que poner a prueba sus conocimientos con las clases que se les impartieron para demostrar en la cocina más famosa de México su talento para cocinar oreja y lengua para conquistar a los Chefs, y poder ser acreedores al título de capitán de uno de los tres equipos que se enfrentarán hoy en la noche.

Luego de una jornada donde la máxima autoridad culinaria conformada por los Chefs Zahie Téllez, Adrian Herrera, Alfonso Poncho Cadena determinarán que Claudia y María estarán al frente de dos equipos, asimismo, se indicó que el público eligio a Flor como la tercera capitana, para el reto de hoy 17 de junio del 2026.

¿Cómo beneficia tener una capitanía en MasterChef 24/7?

Los participantes que logran estar al frente de un equipo para enfrentarse en los miércoles de Batalla por Equipos no solo tiene la decisión de poder elegir a sus compañeros que construirán al grupo, sino también tienen una importante oportunidad de ser quien suba al balcón de la salvación.

Tras los retos asignados por los Chefs, los equipos tienen que llevar a otro nivel sus preparaciones para así lograr conquistar el paladar de los comensales invitados y Chefs, una vez que se determina quién ganó, el capitán de ese equipo se salva de portar Delantal Negro y presentarse en el Domingo de Eliminación, a subir a dos compañeros más lal balcón y obtener el mismo beneficio, no cocinar en la gala de eliminación.

¿Dónde ver MasterChef 24/7 hoy 15 de junio 2026?

Recuerda que no te puedes perderte ningún detalle de todo lo que pasa en el reality de la cocina más famosa de México, así que siguelo a partir de loas 8:30 a 10:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial y en la app de Tv Azteca En Vivo. Además, de que el 24/7 te espera a través de la plataforma streaming de Disney+