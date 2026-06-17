7 peinados que resisten el calor y la humedad durante todo el día

Cuando las temperaturas aumentan y la humedad se hace presente, mantener el cabello bajo control puede convertirse en un verdadero desafío. El frizz, el exceso de volumen y los mechones rebeldes suelen aparecer a lo largo del día, afectando incluso los peinados más elaborados.

Cuáles son los 7 peinados que mejor resisten el calor y la humedad

Por suerte, existen opciones prácticas que ayudan a conservar un aspecto impecable durante horas. De acuerdo con especialistas en tendencias de belleza y cuidado capilar, algunos peinados están diseñados para minimizar el efecto de la humedad y mantener el cabello en su lugar sin importar el clima.

1. Chongo bajo pulido: El chongo bajo continúa siendo uno de los peinados favoritos para combatir el calor y la humedad. Al mantener el cabello completamente recogido y protegido, ayuda a controlar el frizz y evita que el sudor altere su forma durante el día. Además, aporta un toque elegante que combina con distintos estilos.

2. Cola de caballo alta: La cola de caballo alta es una alternativa práctica, fresca y favorecedora para los días más calurosos. Este peinado despeja el rostro, reduce la sensación de calor y puede adaptarse tanto a looks casuales como a propuestas más sofisticadas. Aplicar un poco de gel o crema para peinar ayuda a mantener cada cabello en su lugar.

3. Trenza clásica: Las trenzas son una excelente opción cuando se busca comodidad y larga duración. Al mantener el cabello sujeto, disminuyen el contacto con la humedad ambiental y ayudan a conservar una apariencia ordenada durante más tiempo.

La cola de caballo alta en peinados.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Trenza baja despeinada: Para quienes prefieren un estilo relajado, la trenza baja ligeramente despeinada ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia. Además, permite controlar el volumen del cabello sin perder movimiento ni naturalidad.

5. Moño alto efecto limpio: Los peinados recogidos son algunos de los más efectivos para enfrentar las altas temperaturas. De acuerdo con Vogue, el moño alto con acabado pulido no solo ayuda a controlar el frizz, sino que también aporta un aire sofisticado y moderno que funciona tanto de día como de noche.

6. Bubble ponytail: La llamada "bubble ponytail" se ha convertido en una tendencia popular por combinar estilo y practicidad. Este peinado consiste en dividir una coleta en varias secciones sujetas con ligas, creando un efecto visual llamativo que además mantiene el cabello controlado durante horas.

Trenza clásica como peinado anti frizz.|(ESPECIAL/Pinterest)

7. Trenzas dobles: Las trenzas dobles son ideales para actividades al aire libre, caminatas o jornadas largas bajo el sol. Su estructura ayuda a evitar que el cabello se encrespe y permite conservar un aspecto fresco incluso en ambientes húmedos.

Un sencillo truco viral de TikTok promete prolongar la duración de cualquier peinado en días húmedos. La creadora de contenido @lorenagaramm recomienda aplicar una pequeña cantidad de producto fijador en un cepillo suave antes de peinar la superficie del cabello. Este consejo ayuda a controlar los cabellos sueltos y a mantener un acabado pulido durante gran parte del día.

Qué hacer para que el peinado dure más tiempo (incluso con humedad)

Además de elegir un peinado adecuado, existen hábitos que ayudan a prolongar su duración. Los especialistas recomiendan utilizar productos anti-frizz, evitar tocar constantemente el cabello y optar por accesorios que no generen tensión excesiva.

Secar completamente el cabello antes de peinarlo también puede marcar una gran diferencia. Esta práctica ayuda a reducir el impacto de la humedad y mejora la fijación del peinado durante el día.

Los peinados prácticos y resistentes se han convertido en los favoritos de quienes buscan comodidad sin sacrificar el estilo. Con las opciones adecuadas, es posible mantener un look impecable durante todo el día, incluso cuando el calor y la humedad parecen imposibles de vencer.