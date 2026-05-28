Aunque la caída de cabello signifique un proceso normal, la situación puede volverse realmente tensa cuando existen signos de un deterioro y caída a raudales de tu melena. Por ello se anima a las personas para estar atentas a situaciones que sus cuerpos les anuncien. Toma nota y aprende sobre lo que tu salud puede hacer y cómo puede verse en riesgo anunciado por tu cabellera.

¿Qué enfermedades provocan la caída de cabello?

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México indicaron que la caída de cabello se provoca por diferentes factores. Existe lo que se denomina caída activa, provocada por cepillarse o bañarse. Mientras que la densidad capilar disminuye con el paso de los años, hay factores como enfermedades graves, operaciones o el propio estrés.

Espacios como MayoClinic advierten sobre aspectos tales como sucesos muy estresantes, suplementos, medicamentos, cambios hormonales, antecedentes hormonales, permanente y peinados como coletas de caballo o trenzas africanas que provocan alopecia por tracción.

Mientras que en el caso específico de afecciones médicas, lo más común es la alopecia areata, la cual trata de infecciones del cuero cabelludo como la tiña. También se presentan casos de tricotilomanía, situación que lleva a las personas a arrancarse compulsivamente el cabello. Además, la pérdida de peso significativa, lupus, diabetes, tabaquismo y mala nutrición están relacionados con la caída de cabello.

¿Cómo te das cuenta que tienes caída de cabello?

Aunque algunos reportes indican pérdida normal de 50 a 100 hebras al día, cuando esto se intensifica, debes prestar atención y si es necesario… acudir con un médico. La UNAM indica que con los hombres sucede por factores hormonales, conocido como alopecia androgenética. Y con las mujeres sucede por el hiptiroidismo, donde se presenta también el cansancio, resequedad de la piel y aumento de peso.

Por eso presta atención a estos factores: