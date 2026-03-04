¿Qué es la Luna de Gusano y por qué este ritual atraerá la buena suerte?

En la actualidad cada vez más personas adoptan el pensamiento de las energías como un entorno que se puede dominar o al menos dirigir a recibir cosas positivas del universo. Por ello, cuando eventos astronómicos de este tipo se presentan, los que se dedican a estas actividades hablan de grandes cargas energéticas que pueden aprovecharse. Por eso se comunica lo que se sabe del ritual de la buena suerte en tiempos donde se presenta la Luna de Gusano.

¿Cómo hacer el ritual de la buena suerte en la Luna de Gusano?

Esta luna tiene una situación particular, pues se entiende como una de culminación y liberación. Tiene la idea de atraer lo que el equinoccio de primavera ofrecerá en algunos días, pensando en lo positivo. El laurel, la sal y el agua buscan establecer una conexión armónica con el entorno que te rodea, recordando que la utilización de estos elementos hablan sobre todo de la purificación.

Por ello, sin más, así debes hacer este ritual de Luna de Gusano:

Agua de Luna - Llena con agua potable un vaso de vidrio y colócalo a la luz de la luna o en su defecto… en un espacio cercano a la ventana. Esto para después agregar una pizca de sal marina, lo cual quedará “cargando” toda la noche.

Llena con agua potable un vaso de vidrio y colócalo a la luz de la luna o en su defecto… en un espacio cercano a la ventana. Esto para después agregar una pizca de sal marina, lo cual quedará “cargando” toda la noche. Laurel de la Suerte - Toma 3 hojas de laurel secas y escribe sobre ellas (con plumón negro o droado) lo que busques atraer como la salud, la abundancia o el éxito. Esto toma relevancia porque las hojas de laurel simbolizan victoria y protección.

Toma 3 hojas de laurel secas y escribe sobre ellas (con plumón negro o droado) lo que busques atraer como la salud, la abundancia o el éxito. Esto toma relevancia porque las hojas de laurel simbolizan victoria y protección. Quema Intencionada - Quema las hojas de laurel una por una y observa cómo tus deseos van ascendiendo en forma de humo absorbidos por la energía lunar. Y si gustas, las cenizas entiérralas en una maceta para que estas - energías - germinen a lo largo del año.

Quema las hojas de laurel una por una y observa cómo tus deseos van ascendiendo en forma de humo absorbidos por la energía lunar. Y si gustas, las cenizas entiérralas en una maceta para que estas - energías - germinen a lo largo del año. Baño de renovación - Al siguiente día, el agua que quedó en el vaso puede usarse para lavarse las manos o incluso rociar en las esquinas de la cocina… deseando abundancia en un lugar tan importante dentro del hogar.

¿Por qué se le llama Luna de Gusano?

En un ámbito estrictamente astronómico e incluso histórico, esta luna llega en una fecha muy particular. Es la última del invierno, lo que da paso al despertar de la tierra y el inicio de la primavera. Dado que en esta época del año la propia tierra se ablanda y comienzan a aparecer los gusanos, los nativos americanos así la nombraron. Es decir, es una transición profunda donde la naturaleza se prepara para florecer.