¿Qué es el trend de Chicles Bomba que está causando indignación en redes sociales?

Las tendencias en ocasiones sorprenden por la forma de llegar y con estilos distintos que conectan con los usuarios. Ahora, el término chicles bomba tomó un significado que se está utilizando en forma cómica, pero donde se utilizan fotografías de niños y niñas. Esto es lo que se sabe del trend que inundó TikTok en horas recientes.

¿Vale la pena empezar One Piece en pleno 2026? | Planeta Anime, El Podcast con Pamela Cortés, Jify Emi y Luis, y Daniel Porcayo

¿Por qué el término Chicles Bomba se volvió tendencia en TikTok?

Tal vez los más jóvenes no entiendan en absoluto a qué se refiere el tan mencionado término de Chicles Bomba, pero hacía alusión a un aspecto que se disfrutaba o que te hacía sentir bien. Esto surgió en la década de los 90, extendiéndose hasta los 2000. Sin embargo, TikTok lo transformó en una tendencia que está causando opiniones divididas.

El enfoque simplemente indica que los distintos usuarios comparten fotos de ellos cuando eran niños para después indicar alguna práctica que se realiza en la intimidad. Por supuesto, muchos se unieron al trend gozando la parte cómica y apelando a la irreverencia. Algunas figuras públicas también lo practicaron, sin embargo hay muchos detractores severos.

Pero los críticos están destacando el factor de riesgo natural al compartir imágenes de infantes e incluso cierto sector se indignó al mezclar imágenes infantiles con connotaciones sexuales. Por ello, la viralidad alcanzó un punto álgido dentro de la conversación digital en los últimos temas en redes sociales.

¿Por qué sale el nombre de Miguel Martínez en plena tendencia de Chicles Bomba?

Este actor participó de una telenovela infantil producida entre 2003 y 2004, donde parece ser que este término se utilizaba de manera continúa. Allí el actor compartió su video con la siguiente frase: “Nosotros por allá del 2003 sin saber que usarían esta canción para confesar sus cochinadas… Todavía no entiendo bien este trend pero sus confesiones están bien Chicle Bomba”.

Por ahora siguen generándose videos de esta tendencia y no todas son con connotaciones de intimidad adulta, sin embargo una gran parte lo es. Por ello, diversos espacios ya están hablando del tema y causando su debida polémica.