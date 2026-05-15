Cómo organizar tu maquillaje siguiendo las tendencias del 2026

Mantenerse siempre bellos y relucientes demanda de diversas rutinas en las que podemos incluir al maquillaje. Es que esta herramienta es de las más elegidas para resaltar ciertas facciones, ocultar imperfecciones y poner de relieve nuestra personalidad y estilo.

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La industria de la belleza ha lanzado al mercado, y lo sigue haciendo, una gran cantidad de productos que ayudan a que la experiencia del maquillaje llegue a otro nivel. Lo que antes parecía exclusivo para famosos, hoy forma parte de los sets de belleza de cualquier persona.

Orden en el desorden

Tener una gran cantidad de productos para resaltar nuestra belleza puede traer aparejado cierto desorden en nuestro baño o dormitorio. Es por eso que las nuevas tendencias de diseño y decoración están apuntadas, entre otros objetivos, a conseguir orden en medio del desorden.

Es cierto que cada persona en su desorden encuentra lo que busca, pero lograr organizar nuestro maquillaje no solo trae un impacto visual positivo, sino que también influye en nuestro estado de ánimo. Además, tener ordenado nuestros cosméticos puede ayudarnos a descubrir algunos que habíamos olvidado.

Los mejores organizadores de maquillaje

Es en este marco que las mentes detrás del diseño y la decoración han dedicado un párrafo aparte a la organización del maquillaje. Para ello, han revelado diversas ideas de almacenamiento de cosméticos que ayudan a traer orden y a optimizar el uso de los espacios en el hogar.

A continuación, se detallan las cinco ideas de almacenamiento de maquillaje que se están convirtiendo en toda una tendencia en este 2026 y que de seguro te serán de mucha ayuda:

Exposición estética o "visual display"



La antigua costumbre de ocultar el maquillaje y los perfumes en cajones oscuros o armarios cerrados ha quedado obsoleta. La tendencia actual dicta que, dado que las marcas diseñan envases cada vez más sofisticados y artísticos, los cosméticos deben funcionar como elementos activos de la decoración del hogar.

Ecodiseño y tecnología (consumo inteligente)



Estructuras sostenibles: Los usuarios dan absoluta prioridad a organizadores fabricados de manera responsable y con materiales reutilizables o biodegradables.

Sinergia digital: El orden físico se conecta con el entorno tecnológico mediante el uso de aplicaciones de Inteligencia Artificial que monitorizan la salud de la piel y las rutinas.

Bandejas temáticas de materiales nobles



Diseños geométricos y orgánicos: Se imponen los formatos ovalados, las líneas curvas inspiradas en la naturaleza y los estampados gráficos.

Materiales de alta gama: Lideran las superficies limpias y pulidas como el mármol, la cerámica y los pequeños detalles de metal, que no solo aportan distinción sino que facilitan una desinfección rápida.

Vitrinas de cristal - El equilibrio entre mostrar y proteger



Modularidad: Se llevan las estructuras metálicas suspendidas en la pared o pequeños armarios compactos.

Efectos ópticos: Permiten jugar con cristales totalmente transparentes o acabados translúcidos/opacos, decidiendo qué nivel de privacidad o exhibición se le quiere otorgar a los cosméticos.

Estructuras verticales y sistemas giratorios 360°

