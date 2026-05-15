Los creadores de contenido que vamos a extrañar en MasterChef 24/7

Aunque el reto de TiktTok en el que 13 influencers vivieron la experiencia del Mundo de MasterChef 24/7 terminó con la victoria de Julio Vázquez, quien se convirtió oficialmente en el primer participante del reality show que dará inicio este próximo domingo, muchos de los creadores dejaron una marca memorable en solamente menos de 24 horas, por lo que te invitamos a conocer a aquellas celebridades del Internet y las redes sociales que echaremos de menos por su carisma, su personalidad y su talento.

Abue Angie Recetas

La tierna creadora de contenido brilló por su humildad y su sazón en todos los difíciles retos de gastronomía impuestos por los nuevos "Maestros del fuego" y aunque en esta ocasión no se vio favorecida con el apoyo del público que siguió el reto en vivo, todavía cuenta con el respaldo de 2.6 millones de seguidores en su cuenta de TikTok.

Ale Hervi

Curiosamente, la experta en preparar deliciosos pasteles y postres fue la ganadora, en compañía de Susy Mouriz, del reto de la experimentada Chef Isabel Carvajal por preparar unos deliciosos chilaquiles que sorprendieron gratamente a la mentora, por lo que resulta difícil no pensar en el potencial que tenía la creadora al interior del reality show.

Cecia Loaiza

Lo más probable es que la influencer hubiera puesto de cabeza a todos los participantes de MasterChef 24/7 y para muestra está la broma que le jugó a su compañera Ale Castellanos justo antes de la caída de Marlife, quien se lesionó su pie derecho. Sin duda, nos perderemos de muchos momentos que pudieron haber sido icónicos en la historia del reality show.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.