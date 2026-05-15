El mensaje de Abue Angie tras su salida del reto de MasterChef 24/7 y TikTok

El reto de MasterChef 24/7 y TikTok, por el que 13 creadores de contenido vivieron la experiencia del reality, ha terminado. De los influencers, Julio Vázquez fue el elegido por votación del público como el primer participante confirmado de la competencia, sin embargo, los otros debieron despedirse. Es así que Abue Angie dejó un mensaje en sus redes sociales para todos sus "nietecitos".

Aunque la creadora de contenido no se quedó en MasterChef México 2026, se ganó un lugar especial entre el público y el resto de los influencers, como lo dejaron ver los mensajes que ha recibido en su cuenta de Instagram, en la que suma 830 mil seguidores, mientras que en TikTok, donde se ha colocado como favorita de muchos, ya alcanza los 2,6 millones.

Abue Angie agradece la experiencia MasterChef 24/7

La famosa abuelita de las redes sociales, que se ha ganado un lugar en las plataformas digitales por enseñar de manera sencilla y maternal cómo elegir frutas y verduras en el supermercado y por compartir recetas caseras tradicionales, expresó agradecimiento a sus millones de seguidores, a los que llama "nietecitos", y a MasterChef 24/7.

En Instagram, escribió: "Muchas gracias a todos mis nietecitos que me apoyaron. Por ustedes viví esta gran experiencia que me llevo en el corazón. @masterchefmx @tiktoklatam y @be_dogma gracias por hacerlo posible".

A solo unas horas de haber públicado el mensaje, que compañó con una serie de fotografías, la creadora de contenido ya ha recibido miles de "Me gusta", incluído el de la chef Zahie Téllez. Además, algunos de sus compañeros en el reto, como Cecia Loaiza y Marlife le dejaron comentarios con muestras de cariño.

Leslie Gallardo, host digital de MasterChef 24/7 junto a Antonio Betancourt, tampoco perdió la oportunidad de responder al mensaje de Abue Angie, y le dejó un comentario amoroso con corazones, con lo que deja claro que aunque la creadora de contenido no ganó un lugar en la competencia, sí se quedó con el cariño y respeto de quienes la conocieron en el reto de 24 horas.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.