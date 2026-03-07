OFICIAL: Esta es la duración EXACTA de Masterchef México 2026

La nueva edición de MasterChef México 24/7 ya está a la vuelta de la esquina y poco a poco se revelan detalles importantes sobre el formato del reality culinario más famoso del país. Una de las dudas que más ronda entre los fans es: ¿Cuánto tiempo durará esta nueva temporada? De acuerdo con lo declarado de manera oficial, será de tres meses.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer de manera oficial dentro del proceso del casting digital, la experiencia dentro del programa podría extenderse por aproximadamente tres meses.

El casting oficial de MasterChef México revela la duración

Dentro de la convocatoria para participar en MasterChef México 24/7, se dejó en claro que quienes busquen una oportunidad de llegar a la cocina más famosa de México deberán tener agenda abierta por al menos 3 meses, pues esta estimación podría variar si se toma en cuenta el proceso de selección, la duración del programa y todas las experiencias que rondaban alrededor de la competencia.

El casting señala claramente:



Los aspirantes deben ser mayores de edad

Deben completar el formulario con sus datos personales

En caso de ser seleccionados, tendrán que dedicar tres meses completos al programa

Este detalle confirma que la temporada se desarrollará durante un periodo intenso en el que los participantes vivirán dedicados al mundo culinario.

¿Cuántos meses durará MasterChef 24-7? Estas son las fechas que debes saber

¿Qué significa el formato 24/7 en MasterChef México?

Uno de los elementos que más curiosidad ha despertado es el concepto 24/7 que acompañará a esta nueva temporada.

A pesar de que las noticias relacionadas con la nueva temporada de MasterChef México aún se están revelando poco a poco, lo que ha comenzado a generar más especulaciones sobre el nuevo formato con el que llegará el programa, pues al ser 24/7 se espera una experiencia más cercana y continua con los concursantes.

Ahora, en este nuevo formato de 24/7 y con una duración de al menos tres meses, los concursantes tendrán tiempo suficiente para demostrar creatividad, disciplina y pasión por la gastronomía frente a millones de espectadores.