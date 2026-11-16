El Feng Shui es una de práctica de origen china que tiene miles de años y que tiene como objetivo buscar la armonía de todos los espacios a través de la combinación de sus elementos, y permitir que el Chi pueda fluir por todo el ambiente, logrando así el bienestar para todos los integrantes de la vivienda, por lo que propone diversos rituales para atraer la prosperidad, y en este caso, recomendó lo que le debes colocar al vaso de agua para tener riqueza en noviembre.

Para la práctica del Feng Shui, existen una gran cantidad de rituales que se pueden hacer para poder atraer la prosperidad, la riqueza y la fortuna a los hogares, y que dependerá de los elementos que utilicemos para poder disfrutar de los beneficios. En primer lugar, hay que mencionar que se tratan de herramientas para mover la energía estancada y alinear la vibración personal.

Por otro lado, si quieres que noviembre sea un mes diferente, lo que el Feng Shui, recomiendan poner en práctica un ritual que se ha popularizado en el último tiempo y tiene que ver con un vaso de agua y que está asociado con la estabilidad, la apertura a nuevas oportunidades y demás; y que hay un ingrediente que debes colocar en un vaso de agua para poder atraer el éxito y la fortuna.

Qué debes colocarle al vaso de agua para atraer la prosperidad, según el Feng Shui

El ingrediente que debes colocar en el vaso de agua para atraer la fortuna al mes de noviembre, según el Feng Shui es la sal, que representa la limpieza y la purificación; mientras que el agua simboliza el movimiento y la fluidez. Y el mejor lugar de la casa para colocar este recipiente es en el sureste del hogar, ya que se relaciona con la riqueza, el crecimiento y la prosperidad. O, puede ubicarlo cerca de la puerta de entrada o en el ambiente de trabajo o estudio.

Cómo preparar el ritual del vaso de agua con sal