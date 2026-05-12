¿Qué prefieres... perros o gatos? Esto dice la Psicología de dicha elección

Las mascotas y el modo de cuidarlas en una buena parte de la sociedad ha cambiado con el paso de los años. En ese sentido, el cariño que se le tiene a los propios animales es enorme y según la Psicología, contiene múltiples significados. Por ello, tu elección entre perros o gatos de cierta forma te define al mostrar rasgos de carácter, vínculo e historia personal… aunque de manera silenciosa.

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¿Qué dice de mí elegir entre perros o gatos, según la Psicología?

Esto se vería de manera muy cotidiana entre charlas de amigos o familia, sin embargo esconde recuerdos, capas de deseo y necesidades por el vínculo y compromiso que se tomará al tener una vida en tus manos. Según algunas posturas profesionales, el perro te invita más a la compañía constante y la rutina, mientras que los gatos te llevan hacia la autonomía y la distancia.

Esa postura también la sostiene Charo Maroño, que es una psicóloga experta en infancias. Ella declaró para Infobae: “El perro es mucho más expresivo, te sigue a todas partes. El gato es más independiente, afectivo en sus propios términos”.

Con esto, toca aprender qué significa elegir sobre perros o gatos, según los estudios psicológicos.

¿Qué significa elegir perros en lugar de gatos, según la Psicología?

Perros o gatos significa una gran elección, por ello si elegiste a los caninos, se da la idea de que te gusta el movimiento y la recepción de cariño constante. Sergio Grosman y Alejandra Gómez (psiquiatra y psicoanalista de APA) indican que las personas que eligen perros prefieren el vínculo visible, lleno de contacto físico y muy expresivo.

Elegir al perro es estar dispuestos a la atención de salidas y movimiento, lo cual abre la oportunidad a la actividad social. El lomito es símbolo de compañía, intercambio constante y actividad. Inclusive en la vida adulta representa no estar solo y atenerse a una rutina.

¿Qué significa elegir gatos en lugar de perros, según la Psicología?

Mientras tanto, cuando entre perros o gatos se elige a los mininos… se trata de una vida independiente. Según Charo Maroño, no hay demanda permanente de atención ni constante movimiento. El gato acude a ti en sus tiempos y en sus formas, esto para posteriormente desaparecer un rato. Alejandra Gómez especifica que los michis ayudan a construir respeto por los tiempos propios, autonomía mutua y compañía silenciosa.