Una de las plantas de interior más populares de todas y que está presente en muchos de los hogares es el potus y es que se caracteriza por ser trepadora, perenne, de gran resistencia y que es perfecta para decorar cualquier espacio dentro de la casa. Como es muy fácil de cuidar, hay un truco que te permitirá reproducir esta planta y los jardineros compartieron el secreto de porqué cada vez son más quienes colocan la rama de esta planta en un vaso de agua.

Para seguir hablando de esta planta, debemos decir que el potus es una especie de los bosques tropicales con hojas verdes teñidas con dibujos color crema, es originaria del sudeste asiático y que tiene la particularidad de ser trepadora, de crecimiento rápido y que puede llegar a alcanzar hasta los 20 metros de altura si se la siembra en un hábitat similar, por lo que es una buena opción para el jardín.

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Pero, por lo general, el potus es una planta de interior que se coloca dentro de una maceta y se puede colocar en cualquier rincón de la casa y es que aporta belleza con sus hojas y su cuidado será muy fácil. A su vez, es una de las especies más fáciles de reproducir y hay una técnica sencilla para obtener nuevos ejemplares a partir de una rama y esto llevó a los jardineros a explicar qué significa colocar una rama en agua.

Por qué hay que colocar una rama de potus en agua

De acuerdo a lo que explicaron los jardineros, colocar una rama de potus dentro del agua es que se podrá reproducir esta planta de una manera más sencilla y lo único que hace falta es colocar el esqueje en agua y esperar a que se desarrollen algunas raíces. Esta manera de reproducir esta planta es práctica en la primavera que es cuando se pueden aprovechar todos los tallos.

Cómo poner la rama de ptus en agua