Cada cuánto debes regar el potus para que crezca sano y estalle de hojas verdes

El potus (Epipremnum aureum) debe regarse cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos, una frecuencia que suele equivaler aproximadamente a 1 vez por semana en muchos ambientes interiores. Pero puede variar considerablemente según la estación y las condiciones de cultivo.

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El secreto para que crezca sano y produzca hojas verdes no es regarlo todos los días, sino evitar tanto la sequía prolongada como el exceso de humedad en las raíces. Esta planta tropical es popular en los hogares por su resistencia y su capacidad para desarrollar tallos largos y hojas decorativas.

Pero cuando permanece en una maceta con poca luz o en un sustrato que retiene demasiada agua, su crecimiento puede ralentizarse y las hojas pueden amarillear. Por eso, antes de seguir un calendario fijo, conviene observar la tierra y las señales que muestra la planta.

¿Cada cuánto hay que regar el potus según la estación del año?

La frecuencia de riego depende de la temperatura ambiental, la iluminación, el tamaño de la maceta y el tipo de sustrato. Durante los meses cálidos, la tierra puede secarse más rápido. En otoño e invierno (especialmente en interiores frescos), suele tardar más en perder humedad.



Primavera y verano: revisa el sustrato cada pocos días y riega cuando los primeros centímetros estén secos. En ambientes cálidos y luminosos puede necesitar agua con mayor frecuencia.

revisa el sustrato cada pocos días y riega cuando los primeros centímetros estén secos. En ambientes cálidos y luminosos puede necesitar agua con mayor frecuencia. Otoño: reduce el riego si la tierra tarda más en secarse. No mantengas automáticamente la frecuencia de los meses cálidos.

reduce el riego si la tierra tarda más en secarse. No mantengas automáticamente la frecuencia de los meses cálidos. Invierno: comprueba la humedad antes de regar, ya que el crecimiento puede ralentizarse y el agua permanecer más tiempo en la maceta.

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda cultivar el potus en un sustrato bien drenado y evitar el encharcamiento. Por su parte, la University of Minnesota Extension señala que el riego de las plantas de interior debe adaptarse a sus necesidades y a las condiciones ambientales.

¿Cómo regar el potus para que tenga hojas verdes y crezca frondoso?

Para favorecer un crecimiento saludable, lo recomendable es humedecer el sustrato de manera uniforme hasta que el agua salga por los orificios inferiores de la maceta. Después, hay que retirar el agua acumulada en el plato para evitar que las raíces permanezcan sumergidas.

Estas prácticas ayudan a mantenerlo en buenas condiciones:

