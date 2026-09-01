¿Qué significa que se te rompa una pulsera de protección de la nada y qué debes hacer con ella?
¿Tu pulsera de protección se rompió de la nada? Conoce el verdadero significado espiritual de este evento y qué debes hacer con los restos para limpiarlos
Una pulsera de protección, ya sea de hilo rojo, turmalina o cuentas energéticas, actúa como un escudo magnético que absorbe las vibraciones densas de nuestro entorno cotidiano.
Cuando uno de estos amuletos se rompe de forma repentina y sin una causa física aparente, es natural experimentar una sensación de inquietud o desconcierto.
Sin embargo, lejos de ser un presagio negativo o una señal de mala suerte, este evento marca la culminación de un ciclo espiritual sumamente importante para tu bienestar.
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El significado de que se te rompa una pulsera de protección de la nada
Desde la perspectiva del esoterismo y la cristaloterapia, la ruptura imprevista de un objeto protector significa que este ha cumplido su misión fundamental: absorber un impacto energético pesado, envidia o una carga de baja vibración que iba dirigida hacia ti. Además de:
- Saturación energética: El amuleto absorbió la cantidad máxima de vibraciones negativas o envidias que tu cuerpo energético recibió.
- Cierre de ciclo: Tu vibración personal ha cambiado o evolucionado, por lo que el objeto ya no resuena con tu frecuencia actual.
- Liberación de peligro: El objeto te salvó de un bloqueo emocional, un ataque psíquico o un obstáculo inminente en tu entorno.
¿Qué debes hacer con la pulsera de protección rota?
Como primer paso agradece su función, sostén los restos entre tus manos por un momento y agradece mentalmente la protección brindada. Evita repararla, no intentes unir las piezas ni volver a amarrar el hilo, ya que su ciclo útil y su carga energética original han terminado.
Intenta regresarla a la naturaleza, enterrando los fragmentos en una maceta con tierra viva o en un jardín. También puedes disolverla en agua corriente, dejarlas en un río o en el mar, para que así se limpie el exceso de carga energética.
Si decides simplemente tirarla a la basura, especialmente con pulseras de plástivo, envuélvela primero en un pañuelo negro o papel aluminio para sellar su vibración. Antes de conseguir un reemplazo, realiza un baño de purificación con sal de grano o pásate el humo de un sahumerio de copal o palosanto tras el incidente.