¿Qué significa que se te rompa una pulsera de protección de la nada y qué debes hacer con ella?

Una pulsera de protección, ya sea de hilo rojo, turmalina o cuentas energéticas, actúa como un escudo magnético que absorbe las vibraciones densas de nuestro entorno cotidiano.

Cuando uno de estos amuletos se rompe de forma repentina y sin una causa física aparente, es natural experimentar una sensación de inquietud o desconcierto.

Sin embargo, lejos de ser un presagio negativo o una señal de mala suerte, este evento marca la culminación de un ciclo espiritual sumamente importante para tu bienestar.

¿Cuándo debes dejar de luchar por tus relaciones personales o laborales? ¡Esto dice la psicología!

El significado de que se te rompa una pulsera de protección de la nada

Desde la perspectiva del esoterismo y la cristaloterapia, la ruptura imprevista de un objeto protector significa que este ha cumplido su misión fundamental: absorber un impacto energético pesado, envidia o una carga de baja vibración que iba dirigida hacia ti. Además de:

Saturación energética: El amuleto absorbió la cantidad máxima de vibraciones negativas o envidias que tu cuerpo energético recibió.

Esto pasa cuando una pulsera de protección se rompe, según expertos|Pexels: Rana Jenab

Cierre de ciclo: Tu vibración personal ha cambiado o evolucionado, por lo que el objeto ya no resuena con tu frecuencia actual.

Liberación de peligro: El objeto te salvó de un bloqueo emocional, un ataque psíquico o un obstáculo inminente en tu entorno.

¿Qué debes hacer con la pulsera de protección rota?

Como primer paso agradece su función, sostén los restos entre tus manos por un momento y agradece mentalmente la protección brindada. Evita repararla, no intentes unir las piezas ni volver a amarrar el hilo, ya que su ciclo útil y su carga energética original han terminado.

Antes de reemplazar una pulsera de protección, realiza una limpia energética|JIBARO

Intenta regresarla a la naturaleza, enterrando los fragmentos en una maceta con tierra viva o en un jardín. También puedes disolverla en agua corriente, dejarlas en un río o en el mar, para que así se limpie el exceso de carga energética.

Si decides simplemente tirarla a la basura, especialmente con pulseras de plástivo, envuélvela primero en un pañuelo negro o papel aluminio para sellar su vibración. Antes de conseguir un reemplazo, realiza un baño de purificación con sal de grano o pásate el humo de un sahumerio de copal o palosanto tras el incidente.

