Quema cáscaras de ajos para alejar envidias de tu hogar; aprende a hacer este ritual
Este ritual está ganando popularidad entre los practicantes de estos rituales. Por ello, aquí se explica por qué los ajos sirven para alejar envidias del hogar.
En la actualidad son muchas las personas que tienen en el pensamiento y que practican rituales para buscar energías positivas o alejar las malas. En general estos procedimientos son para armonizar espacios como la casa, donde las personas encuentran - al menos así debería ser - su lugar de reposo. Por ello, se está recomendando últimamente este ritual con ajos quemados, el cual tiene una carga energética que data de los tiempos ancestrales.
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¿Por qué se recomienda este ritual de ajos quemados?
Este alimento sazonador ha sido utilizado desde hace mucho tiempo como uno de los protectores más poderosos ante las energías negativas y la envidia. Muchos indican que mientras el diente como tal sirve para alimento y nutrición, la cáscara tiene otros propósitos purificadores al ser quemados, esto gracias el humo.
Según los creyentes de este tipo de rituales, el humo desprendido del fuego de las cáscaras es un agente limpiador que desintegra las vibraciones de baja frecuencia que se estancan en las esquinas de la casa. Por ello, si sientes que las cosas “no fluyen” del todo y hay personas que incluso llegan a tu hogar con malas intenciones… marcar un límite energético puede ser la solución.
En ese sentido, para buscar la armonía de todo el hogar, se recomienda este ritual en la cocina. Según estas creencias, allí es donde se gesta la energía de la casa y por ello estos olores fuertes provenientes de las cáscaras de ajos buscan impregnar de manera poderosa como los agentes purificadores ya explicados.
@limpiezaenergeticauy Quemar cáscaras de ajo limpia la casa de malas energías, pero solo el humo no hace nada. Te explico la forma correcta de hacerlo. #espiritualidad #limpiezaenergetica #ritual #jesus #hogarlimpio ♬ sonido original - Víctor - Limpieza Energética
¿Cómo se debe hacer este ritual purificador con cáscaras de ajos?
Con la mente puesta en todo el significado detrás de este ritual, sigue paso a paso la siguiente guía.
- Guarda las cáscaras de ajos blancas y secas, sin residuos del diente, esto para que sea sencillo quemarlas.
- Posteriormente colocarás tus cáscaras en un recipiente de cerámica, barro o en un sahumerio, para que soporte el calor sin problemas.
- Con un carbón vegetal para que el humo sea más constante, se recomienda quemar las cáscaras, dejando que el humo se eleve.
- Ahora, con el recipiente en mano, camina por toda la casa y pasa el humo alrededor de sitios como las esquinas de la cocina y detrás de las puertas.
- Mientras haces todo el proceso - y en especial en el recorrido con humo - desecha todas las energías que invadieron tu hogar de manera negativa. Esto para que al final abras las ventanas, renueves el aire y tires las cenizas lejos de tu puerta o en alguna maceta.