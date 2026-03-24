Quema cáscaras de ajos para alejar envidias de tu hogar; aprende a hacer este ritual

En la actualidad son muchas las personas que tienen en el pensamiento y que practican rituales para buscar energías positivas o alejar las malas. En general estos procedimientos son para armonizar espacios como la casa, donde las personas encuentran - al menos así debería ser - su lugar de reposo. Por ello, se está recomendando últimamente este ritual con ajos quemados, el cual tiene una carga energética que data de los tiempos ancestrales.

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¿Por qué se recomienda este ritual de ajos quemados?

Este alimento sazonador ha sido utilizado desde hace mucho tiempo como uno de los protectores más poderosos ante las energías negativas y la envidia. Muchos indican que mientras el diente como tal sirve para alimento y nutrición, la cáscara tiene otros propósitos purificadores al ser quemados, esto gracias el humo.

Según los creyentes de este tipo de rituales, el humo desprendido del fuego de las cáscaras es un agente limpiador que desintegra las vibraciones de baja frecuencia que se estancan en las esquinas de la casa. Por ello, si sientes que las cosas “no fluyen” del todo y hay personas que incluso llegan a tu hogar con malas intenciones… marcar un límite energético puede ser la solución.

En ese sentido, para buscar la armonía de todo el hogar, se recomienda este ritual en la cocina. Según estas creencias, allí es donde se gesta la energía de la casa y por ello estos olores fuertes provenientes de las cáscaras de ajos buscan impregnar de manera poderosa como los agentes purificadores ya explicados.

¿Cómo se debe hacer este ritual purificador con cáscaras de ajos?

Con la mente puesta en todo el significado detrás de este ritual, sigue paso a paso la siguiente guía.