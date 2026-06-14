Así puedes quitar el olor de comida después de cocinar varias horas

Después de cocinar por varias horas es usual que en los hogares permanece el olor de los alimentos, algo fundamental a considerar, en especial al tratarse de alimentos que son muy olorosos, como la cebolla, los mariscos, el pollo o la grasa, los cuales no suelen ser tan agradables.

Cargo con todo y ya no puedo más | Programa del 9 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Aunque podemos hacer uso del extractor, no todos los hogares cuentan con ese aditamento, por eso te dejamos una opción para quitar el olor de comida, alternativa eficaz que te sacará de varios apuros.

¿Cómo quitar olores fuertes de la cocina?

Si después de cocinar por varias horas, percibes que el mal aroma no se quita, no te preocupes, porque existe una manera eficaz de eliminarlo, para ello deberás de limpiar todas las superficies, en especial la encimera, hornillas, utensilios y recipientes, debido a que cada uno de ellos siguen desprendiendo el olor.

Otra alternativa que podemos optar, es verificar los textiles que hay alrededor, debido a que suelen absorber todas las partículas de aroma, en especial los paños de cocina, cortinas, manteles, repasadores o cojines que haya en los alrededores. Para quitar el olor de comida, se recomienda lavarlos periódicamente, no a diario pero sí con cierta frecuencia.

¿Cómo evitar el mal olor de la cocina?

Uno de los factores esenciales para prevenir las malas fragancias es una buena ventilación, ya que con ello evitaremos que se estanquen. Por lo que se recomienda que, mientras uno cocine, tengamos ventanas abiertas en puntos distintos; esto permitirá que haya una buena circulación de aire. Es una gran alternativa para sustituir la campana extractora, en especial si no funciona correctamente.

Otra opción que podemos hacer es usar tapas al cocinar, ya que evitaremos que los vapores se expandan por toda la casa y se puedan adherir a los textiles, un punto que debemos aplicar siempre que la receta lo permita, ya que no queremos estropear tu platillo.

Con todos los puntos anteriores lograrás quitar el olor de comida después de cocinar por varias horas, un hack que debes aplicar en tu jornada, en especial si pasas muchas horas trabajando en tu cocina.