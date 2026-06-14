Pablo Lyle no pudo ver a su padre antes de morir

Mientras el actor continúa en prisión, Jorge Lyle, padre de Pablo Lyle, murió el pasado 13 de junio a los 77 años de edad. De acuerdo con la información difundida por un periodista, el señor se encontraba hospitalizado tras sufrir una fuerte caída que complicó por completo su estado de salud. Algunos reportes revelan que Pablo Lyle intentó obtener un permiso humanitario para poder viajar desde Estados Unidos y así verlo por última vez. Sin embargo, todo parece indicar que las autoridades tomaron la decisión de no otorgarle ese permiso.

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¿De qué murió Jorge Lyle?

Desde hace ya unos días, los familiares más cercanos a Jorge Lyle habían compartido mensajes a través de redes sociales que daban indicios a sus seguidores de la delicada situación médica en la que se encontraba. Al parecer, el hombre sufría Alzheimer y residía en una casa de cuidados especializados. Desafortunadamente, todo parece indicar que tuvo una grave caída que provocó una serie de complicaciones que derivaron en su hospitalización y, posteriormente, en su fallecimiento.

Pablo Lyle no habría logrado despedirse de su padre

Lo que más llamó la atención de esta lamentable noticia fue que el actor mexicano, Pablo Lyle, no pudo visitarlo antes de morir. De acuerdo con los reportes, él y su equipo legal habrían solicitado un permiso humanitario para salir temporalmente de prisión y viajar a México. Todo parece indicar que este se solicitó para que el intérprete pudiera estar con su padre durante el difícil momento que enfrenta y poder acompañar también a su familia. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no aprobaron el permiso, por lo que él no pudo reencontrarse con su padre antes de su fallecimiento.

La emotiva despedida de su familia

Los fans quedaron conmovidos con la falta de Pablo Lyle en un momento tan importante. Por otro lado, Silvia Lyle compartió un mensaje en redes sociales donde reflexionó sobre el amor, la familia y los procesos de despedida. En dicha publicación, se acompañó el texto con una foto donde aparece sosteniendo la mano de su padre en el hospital. De inmediato, los seguidores inundaron de mensajes el posteo en señal de apoyo y solidaridad con la familia.