Claudia se emociona con la idea de ganar MasterChef 24/7 y revela en qué se quiere gastar el premio

A pesar de que en un principio dudaba de sus capacidades, conforme han ido avanzando las semanas Claudia ya tiene más confianza en su talento y sigue buscando la forma de impresionar a los chefs. Y con toda la emoción que le trajo su fiesta de cumpleaños sorpresa, la cocinera se animó a imaginar todo lo que podría hacer si gana el primer lugar de MasterChef 24/7.

En una emotiva plática con Luis en la terraza, Claudia confesó que su interés por seguir avanzando en la competencia es por el bienestar de sus seres queridos, pues sabe que ese dinero podría serle de gran ayuda para solventar gastos importantes y darle una vida más cómoda a sus hijos.

"Si gano MasterChef 24/7, le voy a curar los ojos a mi papá. También les voy a curar sus dientes a mi papá y a mi mamá; les voy a dar un dinero para que vivan amenamente. Voy a hacer la panadería de mis sueños y me voy a comprar un vehículo para llevar a mis hijos a la escuela", contó entusiasmada la participante, quien en la "vida real" se desenvuelve como panadera en un pequeño negocio local.

¿De cuánto es el premio de MasterChef 24/7? La MILLONARIA cifra que se llevará el ganador

Todos los participantes tienen la mira bien puesta en el 1er lugar, pues además del prestigio que les daría ser el mejor cocinero de la temporada 2026, se llevarán una impresionante cifra monetaria. En esta edición de la cocina más famosa de México, el premio de MasterChef 24/7 es de dos millones de pesos mexicanos, una cifra que todos anhelan conseguir para cumplir sus sueños.

Cabe recordar que esta es la primera vez que está en juego una cantidad tan jugosa en el reality show, ya que el año pasado, cuando fue MasterChef Celebrity Generaciones, el campeón ganó 1 millón de pesos mexicanos. En esa ocasión, el que logró conquistar a todos los chefs con su talento culinario fue Dani Valle, que finalmente se embolsó un extra aproximado de 200 mil pesos gracias a una dinámica especial.