“Me siento muy orgullosa": Carmen cuenta su pleito con Ixdit en MasterChef 24/7 y asegura que solo la quiere dejar mal

El ambiente al interior de MasterChef 24/7 sigue más que tenso, sobre todo ahora que Ixdit y Carmen ya dejaron claro que tienen una muy mala convivencia. Sin embargo, la creadora de contenido conocida en redes como "Kemocion", piensa que su compañera está desesperándose con mayor facilidad y esto se refleja en la forma en que trata de defenderse cuando es cuestionada en las galas sobre sus conflictos.

"Yo me siento muy orgullosa porque no le contesté. Ella (Ixdit) estaba tratando de defenderse y decía que yo y que yo. Pero yo nadamás me quedé callada viendo a la cámara y escuchaba cómo seguía hablando. Me quería dejar mal pero no lo logró porque no le seguí el juego", contó la polémica cocinera durante una plática con sus aliados de "Las Divas".

¿Por qué se pelearon Ixdit y Carmen? Así empezó su rivalidad en MasterChef 24/7

La enemistad entre las cocineras no es nueva, pues desde hace un par de semanas que ya empezaban a tener roces por sus personalidades tan diferentes. Y además, todo empeoró desde el último Pin del chef, cuando Ixdit eligió a Carmen y Michelle para que se hicieran cargo de la limpieza en el Mundo MasterChef 24/7 junto a Ramahá.

A partir de ese momento, hubo varios desacuerdos por la forma en que se repartían las tareas, por la comida desperdiciada y por los trastes sucios. Incluso, en una ocasión pelearon por un plato que supuestamente le arrebataron a Ixdit y terminaron acusándose mutuamente durante la visita de Margarita "La Diosa de la Cumbia" a la cocina más famosa de México.

¿Quién fue el 5to eliminado de MasterChef 24/7? Ellos son TODOS los cocineros que están en riesgo este 14 de junio

Michelle

Lancer

Pablo

Flor

Ricardo

Julio

Daniela

Luis

Diego

Carmen, que quedó en la "cuerda floja" luego de que se sometiera a votación su castigo por la falta de respeto que cometió en contra de la Chef Zahie Téllez

Además, todavía falta que Ixdit use su poder del Pin para mandar a uno de los participantes de MasterChef 24/7 que están en balcón a la última etapa del delantal negro. Esto porque el público decidió mediante las votaciones que este fuera su beneficio y ahora la cocinera tendrá que tomar sabiamente una decisión.