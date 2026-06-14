¿Qué hacer si un cara de niño muerde a tus hijos en el parque?

El ‘cara de niño’, también conocido como los grillos de Jerusalén, se destaca por ser insectos que resultan ser intimidantes visualmente, debido al color anaranjado que abarca todo su cuerpo, generando mucho temor, ya que existe el temor de que te puedan atacar.

Somos los peluseados | Programa del 10 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Es así que te vamos a explicar qué debes hacer si a tus hijos los muerde el insecto durante la visita al parque; de esta manera lograrás atender mejor la situación de emergencia sin caer ante el pánico.

¿Qué pasa si un cara de niño te pica?

Antes de detallarte qué hacer, es importante aclarar que el cara de niño, aunque tiene una apariencia intimidante, no cuenta con ningún tipo de veneno o aguijón; por lo tanto, se considera inofensivo para las personas.

Sin embargo, cuando el insecto se siente amenazado ante una persona, es posible que te pueda morder, y déjame decirte que puede ser muy doloroso debido a sus mandíbulas fuertes que usan para poder excavar sin dificultad. Si durante la visita al parque, uno de tus hijos fue víctima de su mordida, debes hacer lo siguiente:

Limpia la zona afectada con agua y jabón. Desinfecta con ayuda de antiséptico y cubre la herida con una gasa. Si por alguna razón observamos la presencia de pus en los siguientes días o hinchazón, se recomienda acudir al médico, en especial si el animal logró perforar la piel. Recuerda, aunque no son venenosos, eso no implica que debamos molestarlos.

¿Por qué salen los cara de niño?

Es usual que podamos encontrar caras de niño durante las lluvias o por las noches; usualmente salen a la superficie debido a que los túneles en los que viven se inundan. Otra razón por la que aparecen es porque están buscando una pareja para aparearse.

También suelen encontrarse en macetas, escombros, espacios oscuros, troncos o debajo de las piedras. Si sales con tus hijos al parque, ten cuidado en ese tipo de espacios, ya que podrías encontrarles y sufrir su terrible mordida.