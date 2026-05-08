Esta es la razón por la que debes colocar limón con agua en tu habitación

El Feng Shui es una práctica milenaria que busca el equilibrio de la energía en el hogar. Es muy utilizado por aquellas personas que buscan atraer la tranquilidad y alejar las malas energías del hogar.

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Se utiliza mucho el método de colocar un limón dentro de un vaso con agua en alguna habitación de la casa. Esto, de acuerdo con los expertos en Feng Shui, tendría efectos relacionados con la limpieza energética y el bienestar emocional.

¿Cómo utilizar el limón con agua en la habitación?

Primero tenemos que destacar que el limón es considerado como un elemento que contiene propiedades purificadoras. Según lo que manifiestan los especialistas en espiritualidad y energía, este fruto cítrico simboliza limpieza, renovación y protección frente a las vibras negativas.

También tenemos que mencionar que el limón se asocia con la abundancia y la prosperidad, además de ser utilizado para promover ambientes más relajados y equilibrados.

Para llevar a cabo el procedimiento tienes que llenar un vaso de vidrio transparente con agua y colocar en su interior un limón entero, sin partirlo. Luego vas a dejar el recipiente en la habitación donde sientas que la energía está pesada o cargada. De acuerdo con los especialistas, el limón actuaría absorbiendo la energía negativa del espacio.

El limón es purificador.|Unsplash

Ten en cuenta que si el limón comienza a deteriorarse después de algunos días, es una clara señal de que absorbió esas malas vibras acumuladas en el ambiente.

El ritual con limón y sal

Otro uso que puedes llevar a cabo es la combinar limón con sal marina. Aquí tienes que realizar cortes en forma de cruz sobre tres limones, sin separarlos completamente y rellenarlos con la sal marina.

Luego ubica los limones en el espacio que deseas limpiar la energía. En dormitorios, incluso se recomienda ubicarlos debajo de la cama. Luego de haber transcurrido 9 días, tienes que tirar los limones sin tocarlos directamente con las manos, utilizando guantes o una bolsa.